رياضة

5 تصريحات تبرز خلاف حسام غالي مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب

حسام غالي
حسام غالي
عبدالله هشام

ظهر بشكل واضح الخلاف الواقع بين حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس المارد الأحمر خلال تصريحاته الأخيرة.

وأكد حسام غالي في تصريحاته على بعض الامور التي افتقدها في العمل مع المجلس الحالي قائلا  ردا على سؤال أول قرار لو أصبحت رئيس للنادي:" هختار ناس عندها انكار ذات وطموح وعايزة تشتغل شغل جماعي مش فردية وناس مش متسلقة وشخصيتها قوية ".

وأشار الكابيتانو إلى غياب الدعم من الخطيب له وهو ما جاء في تغزله بإدارة صالح سليم للنادي الأهلي قائلا : " عنده شخصية الأهلي الوضوح والصراحة والرجولة يكبرك لو انت شغال معاه مايصغركش وفي ضهرك أيا كان القرار  مشي التوأم ودافع عن القرار ومكنش منفرد بالقرارات ".

ولم يدافع حسام غالي عن اتهامات السلبية التى لاحقته طوال الفترة الأخيرة بل أكدها من خلال حديثه :"أنا مش قادر حاليا إني أمسك سيف ودرع وادخل المعركة دي طول عمري لحد ما خلصت كورة كنت بحارب كل الناس حواليا وبعد ما خلصت ماخدتش استراحة محارب ".


ووصلت أزمة حسام غالي مع إدارة الأهلي لـ نية الترشح لرئاسة النادي وقال : " عندي الرغبة إني ممكن أبقى رئيس لكن حاليا مش قادر أدخل المعركة دي ما ماشوفت وحاشة الموضوع ضخامة الموقف، وتكالب الجميع وصراعات كبيرة  خنجر أو كتف للابني أدم إللي الناس شايفه إنه رئيس النادي

وأوضح : حاولوا يشوهوا الصورة دي وانطباع إني مانفعش أقدر أحارب جدا بس هطلع حاجات سيئة جدا ومش بحب أعمل ولا عمري أكون في موقف أني ادخل في حروب غير شريفة أو غير نزيه.

ولم تسلم صفقات النادي الأهلي من حسام غالي ورغم رفضه الرد إلا أنه أكد أن الرد يعد انتقاد لمجلس الإدارة وقراراته وهذا يعد رفض منه للصفقات.

الأهلي حسام غالي تصريحات حسام غالي أزمة الأهلي محمود الخطيب

حسام غالي

محافظ الشرقية
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
زراعة الشرقية
صورة من ختام التدريبات
