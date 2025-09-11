قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نحن لا نهزم.. ترامب: الولايات المتحدة واجهت الشر الخالص في هجمات 11 سبتمبر
تصعيد إماراتي ضد إسرائيل: استفزازات نتنياهو ضد قطر عدوان على المنظومة الخليجية
رئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بداية لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة جريمة مكتملة الأركان
حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعلان حرب
الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا
700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن
توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد
محافظ أسوان يشارك طلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل التخرج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لاعب الزمالك السابق يعلق على تصريحات حسام غالي بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

يمنى عبد الظاهر

علق أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق، على تصريحات حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي، بشأن إمكانية ترشحه لانتخابات القلعة الحمراء على منصب الرئيس.

وقال دويدار، في تصريحات ببرنامج “اللعيب”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: "من أول السنة وأنا شايف إن فيه حاجة غلط، وكلام حسام غالي، بيأكد كلامي، دايمًا بيبقى فيه سرية تامة في النادي الأهلي، كلام حسام غالي، يدل على أن هناك مشاكل في الإدارة".

وأضاف: “كلام حسام غالي، يدل على أنه خارج الصورة داخل مجلس إدارة الأهلي، الخطيب مبياخدش رأيه، وواضح أنه مبيحضرش اجتماعات مجلس الإدارة”.

وتابع: “الأهلي كان فيه سرية ومرة واحدة بقت مشاكله في العلن”.

