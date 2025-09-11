لاعب الزمالك السابق يعلق على تصريحات حسام غالي بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

علق أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق، على تصريحات حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي، بشأن إمكانية ترشحه لانتخابات القلعة الحمراء على منصب الرئيس.

وقال دويدار، في تصريحات ببرنامج “اللعيب”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: "من أول السنة وأنا شايف إن فيه حاجة غلط، وكلام حسام غالي، بيأكد كلامي، دايمًا بيبقى فيه سرية تامة في النادي الأهلي، كلام حسام غالي، يدل على أن هناك مشاكل في الإدارة".

وأضاف: “كلام حسام غالي، يدل على أنه خارج الصورة داخل مجلس إدارة الأهلي، الخطيب مبياخدش رأيه، وواضح أنه مبيحضرش اجتماعات مجلس الإدارة”.

وتابع: “الأهلي كان فيه سرية ومرة واحدة بقت مشاكله في العلن”.