الأهلي استقر بشكل نهائي على بيع أشرف داري .. اعرف السبب

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن اللاعب أشرف داري.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"خاص.. الأهلي استقر بشكل نهائي على بيع أشرف داري في انتقالات يناير بعد تجدد إصابة اللاعب في نفس موضع الإصابة السابقة بالعضلة الضامة".

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن، موقف ثنائي الأهلي محمد شكري والمغربي أشرف داري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من مباراة القمة أمام الزمالك في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الممتاز.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور: "من الصعب لحاق محمد شكري بمباراة القمة، خصوصاً وأنه لم ينتهي من البرنامج التأهيلي الخاص به، بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية".

وتابع: "أشرف داري حتى الأن بعيد، رغم انتهاءه من البرنامج التأهيلي، وسيخوض التدريبات الجماعية تدريجاً لذلك اللاعب أصبح بعيد حتى وأن تواجد في القائمة من الصعب الاعتماد عليه".