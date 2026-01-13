عيالك أشقيا.. طريقة تنظيف الكنب من بقع الحبر

يعد تنظيف بقع الحبر من قماش الارائك والانتريه من المهمات الصعبة التي تعانى منها ربة المنزل وقد تكلفها الكثير من المال لتجديد الأثاث مرة أخرى.

طريقة تنظيف الكنب من الحبر

ووفقا لما جاء في موقع dogtas نعرض لكم طريقة تنظيف الكنب.

تُعدّ أقمشة الأرائك من أكثر المناطق عرضةً للبقع الصعبة وبقع الحبر خاصة في المنزل الموجود به اطفال.

وقد تتسبب الطرق غير الصحيحة في نتأئج عكسية كانتشار البقعة أو تلف القماش.

إليك بعض الطرق الفعّالة في تنظيف الارائك “ الكنب”:

مثبت الشعر

يُعد مثبت الشعر الكحولي فعالاً للغاية في إزالة بقع الحبر و رشه على البقعة واتركه لبضع دقائق، ثم امسحه برفق بقطعة قماش نظيفة.

تُعطي هذه الطريقة نتائج سريعة دون إتلاف قماش الأريكة.

الصابون والماء الدافئ

يُساعد الماء الدافئ الممزوج بصابون لطيف على تليين البقعة.

امسح البقعة بقطعة قماش ناعمة بحركات تربيت خفيفة.

الضغط برفق بدلاً من الفرك يُعطي نتائج أفضل.

سائل غسل الصحون

خفف سائل غسل الصحون بالماء وضعيه على البقعة باستخدام قطعة قماش ثم اشطفيه لإزالة الصابون الزائد.