وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

حذّرت الدكتورة ماريان ماهر، دكتورة صيدلانية، من خطورة النوم على البطن، مؤكدة أن هذه الوضعية الشائعة قد تؤدي إلى أضرار صحية صامتة تؤثر على القلب والجهاز التنفسي والأعصاب دون أن يشعر بها الشخص أثناء النوم.

أضرار النوم على البطن

وأوضحت الدكتورة ماريان ماهر، عبر منشور على صفحتها الرسمية، أن كثيرين يعتقدون أن النوم على البطن يمنحهم الراحة، بينما في الحقيقة يدخل الجسم في حالة ضغط مستمر وخطر غير ملحوظ.

وتابعت الدكتورة، إن النوم على البطن قد يؤدي إلى عدة مخاطر كـ:

- ضغط مستمر على القلب:

النوم بهذه الوضعية يضع وزن الجسم بالكامل على الصدر، ما يضغط على القفص الصدري ويجبر القلب على العمل تحت ضغط خارجي طوال الليل، وهو ما قد يفسر:

الخفقان عند الاستيقاظ

الإحساس بالقلق

ثقل الصدر دون سبب واضح

- نقص الأكسجين أثناء النوم:

أشارت إلى أن الرئتين تحتاجان لمساحة كافية للتمدد، وهو ما لا يتوفر عند النوم على البطن، ما يؤدي إلى تنفس سطحي ونقص تدريجي في الأكسجين، وتظهر نتائجه في صورة:

صداع الصباح

الإرهاق المزمن

ضعف التركيز

- ضغط الأعصاب والرقبة:

اضطرار الشخص لإدارة الرقبة جانبًا لفترات طويلة يسبب ضغطًا على الأعصاب، ما قد يؤدي مع الوقت إلى:

تنميل الأطراف

آلام الرقبة

الدوخة عند الاستيقاظ

- الخطر الصامت:

وأكدت الدكتورة، أن أخطر ما في النوم على البطن أنه لا يسبب ألمًا فوريًا، لكنه يستنزف طاقة الجسم تدريجيًا، ما يجعل البعض يشعر بأنه ينام جيدًا لكنه يستيقظ مرهقًا.

فئات أكثر عرضة للخطر

وحذّرت الدكتورة ماريان ماهر من أن خطورة النوم على البطن تتضاعف لدى الأشخاص الذين يعانون من:

ارتفاع ضغط الدم

زيادة الوزن

مشكلات التنفس

خفقان القلب

الحلول الصحية لتغيير وضعية النوم

نصائح لتجنب النوم على البطن

وشددت الدكتورة على أن التوقف عن النوم على البطن لا يجب أن يكون مفاجئًا، وقدمت عدة نصائح عملية، أبرزها:

ـ النوم على الجنب مع وضع وسادة أمام الصدر لمنع الانقلاب الكامل

ـ استخدام وسادة بين الركبتين للحفاظ على توازن الحوض

ـ اختيار وسادة رأس بارتفاع مناسب يحافظ على

ـ استقامة الرقبة

ـ تصحيح وضعية النوم بهدوء عند الاستيقاظ دون توتر أو استسلام

متى يصبح تغيير الوضعية ضرورة؟

وأكدت أن من يعاني من الصداع الصباحي، التنميل، الخفقان أو الشعور بعدم الراحة رغم النوم، يجب أن يراجع وضعية نومه فورًا، لأن الأمر قد يكون جزءًا من المشكلة الصحية.

رسالة أخيرة

واختتمت الدكتورة ماريان ماهر منشورها بالتأكيد على أن الجسم أثناء النوم لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وأن اختيار وضعية النوم الصحيحة هو خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة.