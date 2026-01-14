قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 نساء على منصة البرلمان .. عبلة الهواري: المرأة المصرية تعيش عصرها الماسي بعد سنوات الحرمان
يسرا تهنئ مدحت العدل بعيد ميلاده | ماذا قالت؟
دعاء الفجر 25 من شهر رجب.. ردّده للفرج وقت الشدائد يصلح الله حياتك
وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم
مُحاكمة 10 متهمين بخلية لجان العمل النوعي .. اليوم
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة .. اليوم
استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران
السفير التركي بالقاهرة يُشيد بالتسهيلات المصرية لإيصال المساعدات إلى غزة | شاهد
إيران: أمريكا وإسرائيل تتحملان مسئولية الخسائر في أرواح المدنيين
رئيس «الاتحاد السكندري»: «أفشة» إضافة قوية.. ونسعى لضم مهاجم الزمالك
الخارجية الأمريكية توصي رعاياها بمغادرة إيران إلى تركيا أو أرمينيا
«شيفرون» تستعد لتشغيل النفط الفنزويلي في مصفاتين أمريكيتين بـ«ميسيسيبي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن
آية التيجي

حذّرت الدكتورة ماريان ماهر، دكتورة صيدلانية، من خطورة النوم على البطن، مؤكدة أن هذه الوضعية الشائعة قد تؤدي إلى أضرار صحية صامتة تؤثر على القلب والجهاز التنفسي والأعصاب دون أن يشعر بها الشخص أثناء النوم.

أضرار النوم على البطن

وأوضحت الدكتورة ماريان ماهر، عبر منشور على صفحتها الرسمية، أن كثيرين يعتقدون أن النوم على البطن يمنحهم الراحة، بينما في الحقيقة يدخل الجسم في حالة ضغط مستمر وخطر غير ملحوظ.

وتابعت الدكتورة، إن النوم على البطن قد يؤدي إلى عدة مخاطر  كـ:
- ضغط مستمر على القلب:
النوم بهذه الوضعية يضع وزن الجسم بالكامل على الصدر، ما يضغط على القفص الصدري ويجبر القلب على العمل تحت ضغط خارجي طوال الليل، وهو ما قد يفسر:
الخفقان عند الاستيقاظ
الإحساس بالقلق
ثقل الصدر دون سبب واضح

أضرار النوم على البطن

- نقص الأكسجين أثناء النوم:
أشارت إلى أن الرئتين تحتاجان لمساحة كافية للتمدد، وهو ما لا يتوفر عند النوم على البطن، ما يؤدي إلى تنفس سطحي ونقص تدريجي في الأكسجين، وتظهر نتائجه في صورة:
صداع الصباح
الإرهاق المزمن
ضعف التركيز

أضرار النوم على البطن

- ضغط الأعصاب والرقبة:
اضطرار الشخص لإدارة الرقبة جانبًا لفترات طويلة يسبب ضغطًا على الأعصاب، ما قد يؤدي مع الوقت إلى:
تنميل الأطراف
آلام الرقبة
الدوخة عند الاستيقاظ

أضرار النوم على البطن

- الخطر الصامت:
وأكدت الدكتورة، أن أخطر ما في النوم على البطن أنه لا يسبب ألمًا فوريًا، لكنه يستنزف طاقة الجسم تدريجيًا، ما يجعل البعض يشعر بأنه ينام جيدًا لكنه يستيقظ مرهقًا.

أضرار النوم على البطن

فئات أكثر عرضة للخطر

وحذّرت الدكتورة ماريان ماهر من أن خطورة النوم على البطن تتضاعف لدى الأشخاص الذين يعانون من:
ارتفاع ضغط الدم
زيادة الوزن
مشكلات التنفس
خفقان القلب
الحلول الصحية لتغيير وضعية النوم

أضرار النوم على البطن

نصائح لتجنب النوم على البطن

وشددت الدكتورة على أن التوقف عن النوم على البطن لا يجب أن يكون مفاجئًا، وقدمت عدة نصائح عملية، أبرزها:
ـ النوم على الجنب مع وضع وسادة أمام الصدر لمنع الانقلاب الكامل

ـ استخدام وسادة بين الركبتين للحفاظ على توازن الحوض

ـ اختيار وسادة رأس بارتفاع مناسب يحافظ على

ـ استقامة الرقبة

ـ تصحيح وضعية النوم بهدوء عند الاستيقاظ دون توتر أو استسلام

أضرار النوم على البطن

متى يصبح تغيير الوضعية ضرورة؟

وأكدت أن من يعاني من الصداع الصباحي، التنميل، الخفقان أو الشعور بعدم الراحة رغم النوم، يجب أن يراجع وضعية نومه فورًا، لأن الأمر قد يكون جزءًا من المشكلة الصحية.

رسالة أخيرة

واختتمت الدكتورة ماريان ماهر منشورها بالتأكيد على أن الجسم أثناء النوم لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وأن اختيار وضعية النوم الصحيحة هو خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة.

النوم على البطن أضرار النوم على البطن وضعيات النوم الخاطئة النوم الصحي خفقان القلب أثناء النوم نقص الأكسجين أثناء النوم آلام الرقبة اضطرابات النوم نصائح للنوم الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

أولاد استولوا على أموال أبيهم| وأحد أبنائه: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

أولاده استولوا على أمواله |أحد أبناء الطبيب: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

حمماً بركانية

بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية

وزيرا العمل والشباب والرياضة

جبران: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب يعكس الثقة في الدولة المصرية

الأنبا يوأنس مطران أسيوط

الأنبا يوأنس يستقبل محافظ أسيوط ورجل الأعمال منير غبور خلال زيارة دير العذراء بدرنكة

بالصور

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد