مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا في حالة واحدة
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
نصفه خضروات وفاكهة .. الصحة تعلن تغييرًا جذريًا في الهرم الغذائي للمصريين
مدبولي: المواطن لمس تحسنا حقيقيا في جودة الحياة عبر مشروعات الإسكان
ليندسي جراهام: لا قوات أمريكية برية في إيران .. لكن الضربة قادمة
بالصور

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
آية التيجي

مع تكرار العواصف الترابية وتقلبات الطقس، يعاني مرضى الجيوب الأنفية من زيادة حدة الأعراض مثل الصداع، انسداد الأنف، وضيق التنفس. 

أبرز النصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية

وأكد موقع Cleveland Clinic، أن اتباع بعض الإجراءات الوقائية يقلل بشكل كبير من تأثير الأتربة على الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية، ومن أبرزها :

ـ تجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان خلال فترات العواصف الترابية، خاصة في ساعات الذروة.

ـ إغلاق النوافذ والأبواب جيدًا لمنع دخول الأتربة، واستخدام منقي الهواء إن وُجد.

ـ ارتداء الكمامة الطبية عند الاضطرار للخروج، ويفضل الكمامات ذات الفلاتر للحد من استنشاق الغبار.

ـ غسل الأنف بالمحلول الملحي بانتظام، للمساعدة على تنظيف الممرات الأنفية وتقليل التهيج.

ـ الإكثار من شرب السوائل للحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية وتقليل الاحتقان.
تجنب المكيفات والمراوح التي قد تعيد تدوير الأتربة داخل المكان.

ـ الالتزام بالأدوية الموصوفة من الطبيب، مثل بخاخات الأنف أو مضادات الحساسية، وعدم التوقف عنها دون استشارة.

ـ الاستحمام وتغيير الملابس فور العودة للمنزل للتخلص من الأتربة العالقة بالجسم والشعر.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ومن الضروري مراجعة الطبيب فورًا في حال ظهور أعراض شديدة مثل:

صداع حاد ومستمر
ارتفاع درجة الحرارة
إفرازات أنفية صفراء أو خضراء
صعوبة في التنفس أو ألم بالوجه

وتظل الوقاية السلاح الأقوى لمرضى الجيوب الأنفية خلال العواصف الترابية، والالتزام بالإرشادات الصحية يساعد في تقليل المضاعفات والحفاظ على استقرار الحالة الصحية 

