بالصور

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
آية التيجي

يعاني كثير من الأشخاص من رفرفة العين المتكررة أو ما يُعرف طبيًا بـارتعاش الجفن، وغالبًا ما يتم تجاهلها باعتبارها عرضًا بسيطًا ومؤقتًا. 

ما هي رفرفة العين؟

إلا أن تقارير طبية حديثة نشرها موقع Healthline، حذرت من أن استمرار هذه الحالة لفترات طويلة قد يشير إلى مشكلات صحية تتطلب الانتباه، خاصة إذا صاحبها أعراض أخرى غير معتادة.
 

وتعد رفرفة العين هي تقلصات عضلية لا إرادية تصيب الجفن العلوي أو السفلي، وتحدث بشكل متكرر دون تحكم من الشخص، وقد تستمر لبضع ثوانٍ أو تمتد لأيام.

رفرفة العين

أسباب شائعة وراء رفرفة العين المتكررة

وبحسب أطباء العيون والأعصاب، هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى ارتعاش الجفن، أبرزها:

ـ الإجهاد والتوتر النفسي
قلة النوم والإرهاق

ـ الإفراط في تناول الكافيين
إجهاد العين بسبب الشاشات

ـ جفاف العين أو تهيجها
نقص بعض الفيتامينات والمعادن مثل الماغنيسيوم

رفرفة العين

مخاطر صحية محتملة لا يجب تجاهلها

وفي بعض الحالات، قد تكون رفرفة العين المتكررة علامة على مشكلات صحية أكثر خطورة، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة، ومن بينها:

ـ التشنج الجفني الأساسي الحميد، وهو اضطراب عصبي يؤدي إلى انغلاق الجفون لا إراديًا

ـ التشنج النصفي للوجه، الذي يبدأ بالجفن وقد يمتد إلى عضلات الوجه

ـ اضطرابات عصبية نادرة مثل التصلب المتعدد أو مرض باركنسون، وغالبًا ما تصاحبها أعراض أخرى

رفرفة العين

متى تصبح رفرفة العين إنذارًا طبيًا؟

وينصح الأطباء بضرورة مراجعة الطبيب في الحالات التالية:
ـ استمرار رفرفة العين لأكثر من أسبوعين

ـ ظهور ضعف في عضلات الوجه

ـ تدلي الجفن أو صعوبة فتح العين

ـ تأثر الرؤية أو الأنشطة اليومية

رفرفة العين

كيف يمكن تقليل رفرفة العين؟

ـ الحصول على قسط كافٍ من النوم

ـ تقليل الكافيين والمنبهات
إراحة العين من الشاشات

ـ استخدام قطرات مرطبة للعين

ـ التحكم في التوتر والضغط النفسي

بالصور

