قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة | مصرع لاعب كرة قدم في حادث أليم بكفر الشيخ
أشرف صبحي يعلن اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026
بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك
قناع أوسيمين .. من إصابة خطيرة إلى رمز مميز للتحدي والإصرار
موعد اختبارات التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووي
في 10 سنوات.. كيف وفرت الدولة "سكن كريم" لـ 4 ملايين مواطن ؟
محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها
«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو
بعد 21 سنة غياب .. محمد فؤاد يكشف تفاصيل قلبه في نيويورك
تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
باحث سياسي : أمريكا محتمل تنفذ عمليات عسكرية لتصفية شخصيات إيرانية
هل يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر
د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

يا عزيزي، إنَّ العقيدةَ ليستْ أحجيةً منطقيةً ولا هيَ طلاسمُ فلسفيةٌ تحتاجُ إلى فكِّ شفراتِها في غرفِ التبريدِ الفكريِّ، بلْ هيَ الفطرةُ التي فطرَ اللهُ الناسَ عليها؛ نبضةٌ في القلبِ، ونورٌ في البصيرةِ، ويقينٌ يسري في الروحِ سريانَ الدمِ في العروقِ. إنَّ العقيدةَ الإسلاميةَ -يا صاحبي- واحدةٌ لمْ تختلفْ منذُ أنْ وطئتْ قدما آدمَ الأرضَ حتى يرثَ اللهُ الأرضَ ومَنْ عليها؛ إيمانٌ باللهِ وملائكتِهِ وكتبِهِ ورسلِهِ واليومِ الآخرِ، وتسليمٌ بموازينِ الجنةِ والنارِ والحسابِ، وإذعانٌ للقضاءِ والقدرِ. هذا هوَ الهيكلُ العظيمُ الذي يجمعُ شتاتَ الأمةِ، أما ما نراهُ اليومَ منْ صراعاتٍ مريرةٍ تحتَ مسمياتِ "علمِ الكلامِ" وتفصيلاتِ التفسيرِ، فما هوَ إلا إقحامٌ للعقلِ البشريِّ القاصرِ في غيبياتٍ لا يدركُ كنهَها إلا خالقُها.


تأملْ معي في حالِ ذلكَ الرجلِ العاميِّ البسيطِ، الذي لمْ يقرأْ كتب علم الكلام مطلقا  بلْ آمنَ باللهِ إجمالاً، ونسبَ لخالقِهِ كلَّ كمالٍ يليقُ بهِ، ونفى عنهُ كلَّ نقصٍ أوْ مشابهةٍ بخلقِهِ. هذا الإنسانُ الذي يعيشُ بفطرتِهِ ويحيا بصدقِهِ، إذا ماتَ، ألا يدخلُ الجنةَ؟ بلى وربي، يدخلُها برحمةِ اللهِ واتفاقِ المسلمينَ جميعاً. فلوْ كانتْ تلكَ التفسيراتُ المعقدةُ والتفاصيلُ التي يختصمُ فيها "المتكلمونُ" هيَ صلبَ العقيدةِ، لكانَ الإيمانُ حكراً على النخبةِ، ولجازَ القولُ إنَّ العامةَ خارجَ دائرةِ الإسلامِ، وهذا لعمري هوَ التيهُ بعينِهِ.


إنَّ المأساةَ الحقيقيةَ تكمنُ في أولئكَ الذينَ يحملونَ الناسَ على فهمِهِمُ الخاصِّ للآياتِ والأحاديثِ، وخاصةً "المتشابهَ" منها، فيجعلونَ منْ رؤيتِهِمُ البشريةِ قرآناً مُحكماً لا يأتيهِ الباطلُ منْ بينِ يديهِ ولا منْ خلفِهِ، ومَنْ خالفَ فهمَهُمْ فقدْ خالفَ العقيدةَ في زعمِهِمْ! لقدْ نصبوا أنفسَهُمْ أوصياءَ على كلامِ اللهِ، وادعوا أنَّ قولَهُمْ وحدهُ هوَ قولُ السلفِ، وهذا اختلاقٌ لا أصلَ لهُ في منطقِ النبوةِ. انظرْ إلى غضبةِ المصطفى ﷺ حينَ "خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدَرِ، فَكَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ، فَقَالَ: بِهَذَا أُمِرْتُمْ، أَوْ لِهَذَا خُلِقْتُمْ؟ تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ بِهَذَا هَلَكَتِ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ".


يا عزيزي، إنَّ هذا الغضبَ النبويَّ يضعُ النقاطَ على الحروفِ؛ فالعقيدةُ محلُّها التسليمُ والطمأنينةُ، لا الخصامُ والتحليلُ الذي ننزلهُ منزلةَ الفقهياتِ. الفقهُ مجالُ عملٍ يحتاجُ لتفصيلٍ، أما العقيدةُ فهيَ سكنُ الروحِ. وإنَّ ما يحدثُ الآنَ منْ إحياءِ هذهِ المعاركِ الكلاميةِ ليسَ غيرةً على الدينِ، بلْ هوَ "شرخٌ" متعمدٌ وجرحٌ قاتلٌ في جسدِ أمةِ محمدٍ ﷺ، يهدفُ إلى تمزيقِ وحدتِها وتفكيكِ مفاصلِها منَ الداخلِ. إنَّ القوى التي تتربصُ بنا تدركُ تماماً أنَّ هدمَ الرموزِ الكبرى كالإمامِ النوويِّ والغزاليِّ والجوينيِّ والعزِّ بنِ عبدِ السلامِ، هوَ هدمٌ لذاكرةِ الأمةِ الجمعيةِ. فإذا استطاعوا أنْ يقنعوا الصغارَ -ممنْ لمْ يخدموا الدينَ بشروى نقيرٍ- بأنَّ هؤلاءِ الأعلامَ "فاسدو العقيدةِ"، فقدْ أتموا المهمةَ بنجاحٍ، وتركوا الأمةَ بلا مرجعيةٍ ولا قدوةٍ.


أينَ نحنُ منْ صريحِ القرآنِ الكريمِ حينَ يقولُ ربي: (إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ) [الأنبياء: 92]، ويؤكدُها في موضعٍ آخرَ: (وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱتَّقُونِ) [المؤمنون: 52]. ألا يخشى هؤلاءِ منْ وعيدِ اللهِ: (إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ إِنَّمَآ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ) [الأنعام: 159]. أمْ أنَّ الكبرَ والانتشاءَ بسلامةِ العقيدةِ الموهومةِ أنساهمْ قوله تعالى: (مُنِيبِينَ إِلَيۡهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ * مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ) [الروم: 31-32].


إنَّ نداءات علماء الأزهرِ بضرورةِ الاصطفافِ الدينيِّ والبعدِ عنِ التنابذِ والتكفيرِ هوَ طوقُ نجاةٍ أخيرٍ وهي صرخة مكلوم على المسلمين .


إنَّ هذهِ الفتنةَ التي جعلتِ "الصغارَ" يتطاولونَ على أئمةِ الهدى هيَ صناعةٌ أجنبيةٌ بامتيازٍ؛ لكيْ يقتلَ بعضُنا بعضاً في نهايةِ المطافِ، تارةً باسمِ الدفاعِ عنِ العقيدةِ، وتارةً باسمِ محاربةِ البدعةِ. يا أخي، لنتقِ اللهَ في أمةٍ جرحُها ينزفُ، ولنعلمْ أنَّ وحدةَ المسلمينَ هيَ الفريضةُ الغائبةُ التي تُقدَّمُ على كلِّ تأويلٍ بشريٍّ لآيةٍ متشابهةٍ. إنَّ الحفاظَ على وحدةِ الأمةِ هوَ قلبُ العقيدةِ وجوهرُ الإيمانِ.

العقيدةَ الفطرةُ البصيرةِ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

زينة وأحمد عز

أجر خادمة.. إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إلى زينة

ترشيحاتنا

إيلون ماسك

إيلون ماسك: قد نلتقي كائنات فضائية خلال استكشاف الفضاء

مصر

طفرة جديدة للتنقل الكهربائي في مصر.. تفاصيل

هوندا

رمز مضيء.. هوندا تكشف عن شعار جديد لسياراتها

بالصور

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد