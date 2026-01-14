موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس رسمياً في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 هو السبت 24 يناير 2026 ، حيث ستكون قد انتهت امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل الدراسية حسب جدول كل مرحلة دراسية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءا على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 ، تكون اجازة نصف العام 2026 “الرسمية” لطلاب المدارس مدتها أسبوعان فقط

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 ، أن موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس هو الخميس 5 فبراير 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس يشمل جميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للعات والمدارس الخاصة للغات .

موعد اجازة نصف العام 2026 لأولى و 2 ابتدائي 

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، صدور تعليمات تنص على استمرار الدراسة والحصص للصفين الأول والثاني الابتدائي حتى يوم 14 يناير 2026 ، وبذلك يكون موعد اجازة نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الابتدائي 15 يناير 2026 

وقالت المدارس : أن هذه التعليمات صادرة من وزارة التربية والتعليم ، سوف يطبق القانون على من يخالف التعليمات وممنوع الغياب

موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب صفوف النقل

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب صفوف النقل هو 15 يناير 2026 ، وذلك حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026

موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية

أما عن موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم انه سيكون يوم 22 يناير 2026 مع انتهاء امتحاناتهم 

