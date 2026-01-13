قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا في حالة واحدة
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
نصفه خضروات وفاكهة .. الصحة تعلن تغييرًا جذريًا في الهرم الغذائي للمصريين
مدبولي: المواطن لمس تحسنا حقيقيا في جودة الحياة عبر مشروعات الإسكان
ليندسي جراهام: لا قوات أمريكية برية في إيران .. لكن الضربة قادمة
وزير التعليم يصدر تكليفات جديدة لمعلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

وزير التعليم
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تكليف المعلمين المقبولين في الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية " ١٠٠٠ مدير مدرسة" لشغل وظيفة مدير مدرسة لمدة عام قابلة للتجديد، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم القيادات التربوية المؤهلة، وتعزيز كفاءة الإدارة المدرسية، وتنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية لإعداد القيادات التعليمية.

تكليف مديري المديريات التعليمية

ونص الكتاب الدوري في مادته الأولى على تكليف مديري المديريات التعليمية، كل في دائرة اختصاصه، بتكليف المعلمين الحاصلين على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي وعددهم (١٥٣) معلمًا للقيام بأعمال وظيفة "مدير مدرسة" لإحدى المدارس الواقعة في نطاق الإدارة التعليمية التي يعمل بها كل منهم، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.

كما نص الكتاب الدوري على أن يتم تكليف المعلمين المقبولين في الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية بإدارة مدرسة تتبع ذات المرحلة التعليمية المُسكن عليها كل منهم، وذلك وفقًا لما هو مدون بصحيفة الأحوال الإلكترونية الخاصة بكل معلم.

وزير التربية والتعليم ١٠٠٠ مدير مدرسة الدفعة الثانية المبادرة الرئاسية دعم القيادات التربوية المؤهلة

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

105مليارات جنيه تمويل| مليون وحدة ضمن الإسكان الاجتماعي " سكن كل المصريين"

بعد شكاوى المواطنين.. كوبري المعرض تحت نظر محافظ الغربية

أولاد استولوا على أموال أبيهم| وأحد أبنائه: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

أولاده استولوا على أمواله |أحد أبناء الطبيب: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

