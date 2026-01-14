قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
مأساة بطولية.. قطار يدهس موظف محكمة بعدما أنقذ طفلة|وشاهد عيان يروي التفاصيل
وقف نزيف الدماء.. مصر ترأس الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان
بالصور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
أسماء عبد الحفيظ

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة Advances in Integrative Medicine أن تدليك ظهر الزوجة بانتظام يعزز الحب ويقوي الترابط بين الزوجين بنسبة خمسة عشر بالمئة التدليك المنتظم مرتين أسبوعيا لمدة شهر كامل يحسن جودة النوم ويقلل التوتر النفسي ويزيد المشاعر الإيجابية بين الشريكين

النتائج العلمية وراء التدليك

استخدمت الدراسة مقياس التوافق الزوجي Marital Adjustment Scale ووجدت أن الزوجات اللواتي تلقين التدليك من أزواجهن أظهرن ارتفاعا واضحا في درجات التوافق العاطفي مقارنة بالمجموعة التي لم تتلق التدليك ويؤكد الباحثون أن التدليك يحفز إفراز هرمون الأوكسيتوسين المعروف بهرمون الحب والترابط ما يزيد القرب العاطفي والثقة بين الزوجين

التدليك والتأثير النفسي

أظهرت الأبحاث أن لمس الجسم يقلل من مستويات الكورتيزول هرمون التوتر مما يسهم في استرخاء الجسم والعقل ويتيح مساحة أكبر للتواصل الإيجابي بين الزوجين كما أن التدليك يحسن النوم وهو عامل مهم للحفاظ على المزاج الجيد وبالتالي تعزيز التفاهم والمودة

دراسات إضافية تؤكد أهمية اللمس

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر 

دراسات أخرى نشرت في مجلة BMC Psychology أكدت أن التلامس الجسدي بين الشركاء يزيد من تزامن النشاط العصبي بينهما مما يعني أن أي شكل من أشكال اللمس حتى التدليك البسيط يساهم في تقوية المشاعر الإيجابية والارتباط العاطفي

نصائح عملية لتطبيق التدليك اليومي

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر 

لتطبيق نتائج هذه الدراسات ينصح الخبراء بتخصيص عشر إلى خمس عشرة دقيقة يوميا لتدليك ظهر الزوجة بلطف اختيار وقت هادئ مثل قبل النوم استخدام زيوت طبيعية مريحة للأعصاب والحفاظ على هذه العادة بشكل منتظم لتصبح جزءا من روتين العلاقة الزوجية.

