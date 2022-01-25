نشرة المرأة.. توقعات الأبراج.. نصائح لاختبار حمل سليم.. فوائد تدليك ظهر الحامل

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

10 خطوات بسيطة للقيام باختبار البول الدقيق في المنزل







أصبح إجراء اختبار الحمل في المنزل ممكنًا نظرًا لتوفر مجموعات أدوات جاهزة للاستخدام. يمكنك شراء مجموعة أدوات اختبار الحمل بدون وصفة طبية من الصيدليات. على الرغم من أنك قد تعتمد على هذا الاختبار ، فإنك تحتاج إلى إجراء العديد من اختبارات البول الأخرى في العيادة طوال فترة الحمل. قد تبدو هذه الاختبارات مزعجة ، لكن فائدتها تتراوح من تأكيد الحمل إلى اكتشاف التشوهات التنموية في الجنين النامي. يقدم هذا المنشور معلومات مهمة حول إجراء اختبار الحمل المنزلي ، واختبارات البول المختلفة المطلوبة أثناء الحمل ، وأهميتها بالنسبة لك ولطفلك

هل من الآمن الحصول على تدليك للظهر أثناء الحمل؟



إن اتساع البطن أثناء الحمل ، وزيادة الهرمونات ، وتغيرات الوضع ، وما إلى ذلك ، يمكن أن يسبب عدم الراحة في الجزء السفلي من الجسم ، مما يؤدي إلى آلام الظهر. قد يكون تدليك الظهر المريح أثناء الحمل أحد الطرق للمساعدة في تقليل آلام الظهر والحفاظ على راحتك. ولكن ما مدى أمان تدليك الظهر أثناء الحمل.



حب الشباب عند الحامل: الأسباب والعلاج









حب الشباب هو حالة شائعة تؤدي إلى ظهور الرؤوس البيضاء والبثور والبشرة الدهنية. بغض النظر عن شدتها ، فإن حب الشباب أثناء الحمل لا يؤثر على نمو الجنين. التغيرات الهرمونية المختلفة أثناء الحمل قد تجعل المرأة الحامل عرضة لحب الشباب. يُعتقد أن حوالي نصف النساء الحوامل يعانين من حب الشباب في مرحلة ما أثناء الحمل أولئك الذين يعانون من حب الشباب الموجود مسبقًا قد يعانون من نوبات اشتعال أكثر حدة.



من الصامت المزمن.. اكتشف أنواع الربو عند الحامل



يحدث الربو أثناء الحمل في حوالي 4-8٪ من النساء، إنها حالة يصاب فيها الشعب الهوائية بالتهاب مزمن ، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة. عادة ما تتورم الممرات الهوائية وتضيق أثناء نوبة الربو ، مما يتسبب في مشاكل تنفسية حادة. قد يؤدي الربو أثناء الحمل إلى انخفاض مستويات الأكسجين في دم الأم ، مما يؤثر على كمية الأكسجين التي يتم توفيرها للجنين.

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 25 /1 /2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا



كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.