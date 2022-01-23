ماذا سيكون "الوضع الطبيعي الجديد" في المستقبل مع COVID-19؟

صادف يوم 21 كانون الثاني (يناير) مرور عامين على الإبلاغ عن أول حالة مؤكدة لـ COVID-19 في الولايات المتحدة. في ذلك الوقت ، قطعت الأمة خطوات واسعة للسيطرة على الفيروس قدر الإمكان من خلال الاختبار ، والإخفاء ، والتباعد الاجتماعي ، واللقاحات وغيرها. تدابير وقائية. على الرغم من هذه الحقيقة ، فقد مات ما يقرب من 850.000 شخص في الولايات المتحدة بسبب COVID-19.



هل العيش في جائحة سيكون " الوضع الطبيعي الجديد " للجميع في المستقبل؟ أم سيتم القضاء على COVID-19 في نهاية المطاف؟ بينما يقول خبراء الأمراض المعدية في Mayo Clinic إنهم لا يمتلكون كرة بلورية ، فإنهم يتوقعون أن تتغير الأشياء في المستقبل.

"في الوقت الحالي ، ما زلنا في إحدى موجات انتشار الوباء - ونأمل أن تكون واحدة من الطفرات الكبرى الأخيرة - إن لم تكن الأخيرة. لذا فنحن لسنا في هذه المرحلة الطبيعية الجديدة تمامًا حتى الآن ، لكننا نحصل على يقول الدكتور جون أوهورو ، اختصاصي الأمراض المعدية في Mayo Clinic (مايو كلينك). "بينما ننتقل إلى هذا الوضع الطبيعي الجديد ، ما يعنيه ذلك حقًا هو أن يصبح فيروسًا مستوطنًا مثل الإنفلونزا التي تنتشر حولها - أسوأ في أوقات معينة من العام في الأماكن - وتتطلب بعض الإجراءات نفسها التي نحتاجها من أجل الأنفلونزا ، مثل التطعيم المنتظم ".

في حين أن العديد من الإجراءات الاحترازية ، مثل الإخفاء ، قد يتم تخفيفها من قبل مسؤولي الصحة في هذا الوضع الطبيعي الجديد ، يتوقع الدكتور أوهورو أنه يمكن إعادتها في المستقبل إذا حدثت زيادة في حالات COVID-19.

"خلال فترات انتقال العدوى العالية ، قد نشهد عودة بعض هذه القيود التي اعتدنا عليها في العامين الماضيين - مثل ارتداء الأقنعة في أماكن معينة - اعتمادًا على الانتشار المحلي ، والسلالات الموجودة حولها ، ومدى ضعف الأشخاص الذين هناك. مرافق الرعاية الصحية ، على سبيل المثال ، سيكون لها عتبة أقل للتوصية أو حتى طلب الأقنعة أثناء زيادة في المستقبل. ولكن نأمل أن تكون هذه الزيادات أقصر وأقل تكرارًا مما رأيناه في خلال العامين الماضيين حيث كان الوباء حقًا ".



يقول إن العامل الدافع للوصول إلى هذا الوضع الطبيعي الجديد هو تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص ضد COVID-19 وتلقي التطعيمات المعززة.

"عندما ننظر إلى الوضع الطبيعي الجديد ، فإن الشيء الوحيد الذي أنا متأكد من أنه سيكون جزءًا كبيرًا منه هو اللقاحات. نحن نعلم أنه ستكون هناك حاجة إلى بعض التطعيم المنتظم ، حتى لو لم يتم إخراج إيقاع ونوع هناك. ولكن من المحتمل أن يبدو كثيرًا مثل الإنفلونزا ، حيث ستكون هناك سلالات مختلفة واحتياجات لمعززات منتظمة لمنع عودة المرض "، كما يقول الدكتور أوهورو. "تظل اللقاحات واحدة من أفضل الأدوات التي لدينا في هذا المجال. لقد مر عامان فقط حيث انتقلنا من عدم وجود أي علاجات أو معرفة بهذا إلى الحصول على لقاحات فعالة للغاية وتقلل من حالات الاستشفاء والوفاة والأمراض الشديدة إلى درجة ملحوظة. ويبدو أيضًا أنها تساهم في تقليل انتشار المرض ، والتطعيمات هي أسرع طريق للعودة إلى الوضع الطبيعي الجديد. يمكننا أن نرى أن هذا بدأ يتلاشى ليصبح فيروسًا موسميًا ، والذي سيظل مهمًا للعديد من الفئات السكانية الضعيفة. ولكن مع اتخاذ الإجراءات الصحيحة ، يمكننا التعايش مع هذا دون أن يكون السمة الغالبة في حياتنا ".

مصدر المعلومات موقع medicalxpress.