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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كم نسبة الحماية المتوفرة من الجرعة الثالثة لـ لقاح كورونا.. دراسة توضح

الجرعة الثالثة للقاح
الجرعة الثالثة للقاح كورونا

كشفت دراسة جديدة أن الجرعة الثالثة المعززة من لقاحي فايزر وموديرنا تمد الجسم بحماية إضافية ضد متحورات فيروس كورونا التي تستدعي نقل المصاب للمستشفى.

وأوضحت بيانات مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية أمس، أن الجرعة الثالثة من لقاح موديرنا أو فايزر فعالة بنسبة تزيد عن 90 في المئة ضد كل من متغير دلتا وأوميكرون.

ووجدت الدراسات أن فعالية جرعتين من اللقاح تتضاءل بنسبة 57 في المئة بعد ستة أشهر، وناشد المسؤولون الأمريكيون الناس للحصول على الجرعة الثالثة لأحد أنواع لقاح كورونا عندما يصبحون مؤهلين لذلك.

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ووفقا لما أوردته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض كانت فعالية اللقاح ضد تدهور صحة المصابين التي تستدعي إدخالهم إلى المستشفيات بعد جرعتين، هي 90 في المئة وتستمر لمدة 6 أشهر بعد الجرعة الثانية لكنها انخفضت لـ 81٪.
ووجد العلماء أن بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثالثة للقاح كورونا ارتفعت حماية اللقاح من احتمال تدهور صحة المصابين ونقلهم للمستشفيات إلى 94 في المئة.

وفى الموجة الأخيرة التى سيطر عليها متحور أوميكرون، قد بلغ معدل فعالية جرعتين اللقاح 81 في المئة بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية وحتى ستة أشهر،قبل أن ينخفض بعد ذلك إلى 57٪. وبعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثالثة للقاح قد ارتفعت الفعالية لـ 90 في المئة.

وقامت دراسة أخرى لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، صدرت أيضا يوم الجمعة، بتحليل بيانات من 25 إدارة صحية على مستوى الولايات ووجدت أن من تناولوا الجرعة الثالثة من اللقاح كانوا أقل عرضة لالتقاط عدوى أوميكرون.

ووجد البحث أنه من بين المرضى الذين تلقوا جرعات معززة، كان هناك متوسط 149 حالة لكل 100 ألف شخص، مقارنة بـ 255 حالة بين أولئك الذين تلقوا جرعتين فقط حتى الآن.

وتوصلت دراسة منفصلة، نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، إلى أن احتمال الإصابة بـ فيروس كورونا وظهور الأعراض جراء ذلك، كانت أقل بنسبة 66 في المئة بالنسبة لأولئك الذين تلقوا جرعة معززة.

وتسبب انتشار متحور أوميكرون إلى عدد قياسي من حالات دخول المستشفيات في الولايات المتحدة. ويبلغ عدد المرضى في المستشفيات في البلاد حاليا أكثر من 150 ألف مريض، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في يناير 2021.

انخفض عدد حالات دخول المستشفيات في شمال شرق أمريكا نيويورك والعاصمة واشنطن، مما دفع بعض الخبراء للتكهن بأن عدد الإصابات بمتحور أوميكرون قد وصل للذروة في بعض المناطق، ومع ذلك يحذر المسؤولون من أن مناطق أخرى من الولايات المتحدة قد تزيد الإصابات فيها خلال الأسابيع القادمة حتى تصل للذروة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع قال لرئيس الأمريكي جو بايدن "أنت محمي بشكل أفضل بالجرعة الثالثة المعززة للمناعة ضد كورونا وكل ذلك هو جزء من الفكرة نفسها".

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