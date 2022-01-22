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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: قد نشهد تحول جائحة كورونا إلى مرض متوطن وانتهائها

صدى البلد

قال الدكتور أمجد حداد ، استشاري الحساسية والمناعة ، إن مصر بالفعل بدأت في تطعيم الأطفال من سن 12 سنة باللقاح فايزر وهذه تعد خطوة في منتهى الأهمية ، متابعًا أن الأطفال عرضة للإصابة في هذه الفترة  .
 

وأضاف أمجد حداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " السفيرة عزيزة " والمُذاع على فضائية " دي إم سي " ،أن البروتوكول العلاجي لكورونا يتم تصنيفه على حسب الحالة ويختلف من شخص لآخر ، مؤكدًاً أننا نشهد أخباراً سارة وهى تحول الجائحة إلى مرض متوطن وانتهائها .
 

وأوضح "حداد" ، أن  هناك أدوية مضادة للفيروسات تستخدم عند بداية الدور ، حيث تعمل على تقليل حدة الدور وحدوث المضاعفات ، لافتًا إلى أن الإصابة المجتمعية العالمية الموجودة حاليا قد تتحول فيما بعد لمناعة مجتمعية ومن ثم يتحول الفيروس إلى فيروس عادي وليس جائحيًا ويكون مثل أدوار البرد العادية .


واستطرد ، أن النموذج البريطاني هو نموذج قوي في التطعيمات ، وأنه بالرغم من زيادة عدد الإصابات بأميكرون في بريطانيا إلا أن الحالات لاتستدعي الدخول للمستشفى ، معقبًا أن دور اللقاحات يتمثل في تحويل الأدوار الإصابة إلى أدوار بسيطة وتعطي للمجتمع مناعة مجتمعية .


وأكد ، أن أكبر نسب للوفيات من بين غير المتلقين للقاح ، مشددًا على أهمية تلقي اللقاحات والالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية .
 

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كورونا فايزر الصحة العالمية لقاحات جائحة اخبار توك شو

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