محافظ القليوبية يشهد ختام دوري الهيئات الحكومية واللجان الرياضية في خماسي كرة القدم

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، المباراة النهائية للنسخة الأولى من دوري الهيئات الحكومية واللجان الرياضية في خماسي كرة القدم لعام 2025، والتي أُقيمت بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بنها، وسط أجواء احتفالية وتنافسية مميزة.



جاء ذلك بحضور الدكتور وليد فرماوي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والمدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والمستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب مديري مديريات الأزهر الشريف، والصحة، والتربية والتعليم، ورئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وجمعت المباراة الختامية بين فريقي مديرية التموين ومجلس مدينة بنها، حيث قدّم الفريقان أداءً قويًا عكس الروح الرياضية للمشاركين، وانتهى اللقاء بفوز مستحق لفريق مديرية التموين بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، ليتوّج بلقب النسخة الأولى من البطولة.



وتخلل اللقاء عرض رياضي متميز بين شوطي المباراة قدّمته طالبات مدرسة السيدة عائشة الثانوية ببنها، ونال استحسان وإعجاب المحافظ والحضور.



وعقب انتهاء المباراة، قام المحافظ بتكريم الفرق المشاركة في دوري الهيئات الحكومية، حيث وزّع الدروع التذكارية على الجهات المشاركة تقديرًا لجهودها، كما سلّم الميداليات للفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني، واختُتمت الفعاليات بتسليم كأس البطولة لفريق مديرية التموين وسط أجواء من البهجة والاحتفال.



وعلى هامش الاحتفالية، كرّم محافظ القليوبية أبطال دوري تنس الطاولة للهيئات الحكومية، حيث حصل فريق مديرية الري على المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما جاء فريق مديرية الشباب والرياضة في المركز الثاني والميدالية الفضية، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز الذي ظهر به اللاعبون خلال المنافسات.



وأكد المحافظ أن دوري الهيئات الحكومية بالقليوبية يُعد أحد البرامج الرياضية السنوية الهامة التي تحرص مديرية الشباب والرياضة على تنفيذها، لما له من دور فاعل في تنشيط الرياضة داخل الجهات الحكومية، وتعزيز روح التعاون والتواصل بين العاملين، وخلق مناخ تنافسي إيجابي ينعكس على بيئة العمل.