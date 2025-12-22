قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
محافظات

محافظ القليوبية يشهد ختام دوري الهيئات الحكومية واللجان الرياضية في خماسي كرة القدم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، المباراة النهائية للنسخة الأولى من دوري الهيئات الحكومية واللجان الرياضية في خماسي كرة القدم لعام 2025، والتي أُقيمت بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بنها، وسط أجواء احتفالية وتنافسية مميزة.


جاء ذلك بحضور الدكتور وليد فرماوي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والمدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والمستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب مديري مديريات الأزهر الشريف، والصحة، والتربية والتعليم، ورئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وجمعت المباراة الختامية بين فريقي مديرية التموين ومجلس مدينة بنها، حيث قدّم الفريقان أداءً قويًا عكس الروح الرياضية للمشاركين، وانتهى اللقاء بفوز مستحق لفريق مديرية التموين بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، ليتوّج بلقب النسخة الأولى من البطولة.


وتخلل اللقاء عرض رياضي متميز بين شوطي المباراة قدّمته طالبات مدرسة السيدة عائشة الثانوية ببنها، ونال استحسان وإعجاب المحافظ والحضور.


وعقب انتهاء المباراة، قام المحافظ بتكريم الفرق المشاركة في دوري الهيئات الحكومية، حيث وزّع الدروع التذكارية على الجهات المشاركة تقديرًا لجهودها، كما سلّم الميداليات للفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني، واختُتمت الفعاليات بتسليم كأس البطولة لفريق مديرية التموين وسط أجواء من البهجة والاحتفال.


وعلى هامش الاحتفالية، كرّم محافظ القليوبية أبطال دوري تنس الطاولة للهيئات الحكومية، حيث حصل فريق مديرية الري على المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما جاء فريق مديرية الشباب والرياضة في المركز الثاني والميدالية الفضية، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز الذي ظهر به اللاعبون خلال المنافسات.


وأكد المحافظ أن دوري الهيئات الحكومية بالقليوبية يُعد أحد البرامج الرياضية السنوية الهامة التي تحرص مديرية الشباب والرياضة على تنفيذها، لما له من دور فاعل في تنشيط الرياضة داخل الجهات الحكومية، وتعزيز روح التعاون والتواصل بين العاملين، وخلق مناخ تنافسي إيجابي ينعكس على بيئة العمل.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية دوري الهيئات الحكومية الهيئات الحكومية

محافظ الشرقية
رفع اشغالات
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
مياة الشرب بالشرقية
