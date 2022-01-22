عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد الشفاء من كورونا.. دراسة تكشف أثر فقدان حاستي الشم والتذوق على الأطفال

الأطفال
الأطفال

وجدت دراسة أجراها خبراء في جامعة إيست أنجليا بالمملكة المتحدة وفيفث سينس، الأطفال المصابون بـ فيروس كورونا ويعانون من فقدان الشم والتذوق يعانون من فقدان الشهية بعد الشفاء.

وأشارت الدراسة إن هذا الاضطراب لدى الفرد من شأنه أن يمنعهم من تناول الطعام حيث يبدو أن الطعام ينبعث منه رائحة وطعم كريهين.

أكد العديد من الباحثين والخبراء التشوهات في حاسة الشم والذوق بسبب عدوى فيروس كورونا COVID-19، خلال ظهور العدوى وأيضًا خلال الموجات الثانية، أبلغ المرضى عن فقد في حاسة الشم والتذوق والتي قالوا إنها استمرت حتى بعد انتهاء العدوى، ولم تظهر مثل هذه التقارير في المقدمة في الموجة الثالثة المستمرة حيث تحدث العدوى بسبب متغير أوميكرون Omicron لفيروس كورونا.

يهاجم الجهاز التنفسي.. أعراض أوميكرون على الأطفال ونصائح للوقاية

مستشار الرئيس : متحورات كورونا تصيب الأطفال فى هذه الحالة

وقال البروفيسور كارل فيلبوت من جامعة إيست أنجليا إنه بدأ في رؤية مرضى مراهقين يعانون من مثل هذه الاضطرابات إنه شيء لم يتم التعرف عليه حتى الآن من قبل المتخصصين الطبيين، الذين يعتقدون فقط أن الأطفال يأكلون بصعوبة دون أن يدركوا المشكلة الأساسية".

وتابع "بالنسبة لبعض الأطفال - وخاصة أولئك الذين لديهم بالفعل مشاكل مع الطعام، أو مع حالات أخرى مثل التوحد - يمكن أن يكون الأمر صعبًا حقًا".

وجدت دراسة بحثية نُشرت في مجلة Nature Genetics في 17 يناير 2022 والتي تتحدث عن العوامل الجينية وراء هذا الاضطراب لدى مرضى فيروس كورونا COVID ، أن النساء من المرجح أن يعانين من هذا أكثر من الرجال وأن أولئك الذين يعانون من هذه الأعراض كانوا عادةً أصغر من أولئك الذين لا يعانون من هذه الأعراض. 

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية عالية للرائحة أو الذوق قد يكونون أكثر عرضة لملاحظة فقدان هذه الحواس نتيجة الإصابة بـ عدوى كورونا COVID-19.

كورونا فيروس كورونا عدوى فيروس كورونا فقدان الشم والتذوق فقدان الشهية متغير أوميكرون

موضوعات متعلقة

أفضل أنواع التوابل لرفع المناعة ضد كورونا بعد الموجة الخامسة

جمال شعبان يحذر من مخاطر قاتلة لتناول المشروبات الغازية

ماذا يحدث بجسمك عند تناول البيض المسلوق يوميا ؟

جمال شعبان: فوائد الشاي كثيرة شرط خلوه من السكر

ترشيحاتنا

البنتاحون: نرصد استمرار في زيادة القوات الروسية على حدود أوكرانيا

شوقى غريب يكشف عوامل تمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار

دعاء الطواف حول الكعبة.. وماذا يقال عند رؤيتها؟

متعددة الاستخدامات.. فيات دوبلو موديل 2022 في السوق المصري |صور

برعاية الرئيس .. اليوم افتتاح المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة

أوبرا تطلق أول متصفح ويب يسهل تداول العملات المشفرة.. إليك كيف يعمل؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

بعد توجيه الرئيس السيسي.. التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل تعيين 150 ألف مدرس

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

400 إصابة في إنجلترا.. بريطانيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من متحور أوميكرون

في لفتة طيبة.. الخطيب يزور أشرف قاسم نجم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الكاملة من حفل إليسا بالتجمع الخامس

«أنا كده خلقتي كده».. 5 نساء و3 كلاب أثروا في حياة الضاحك الباكي نجيب الريحاني

بفستان "بينك" إليسا تطل على جمهور حفلها لدعم مرضى أورام الثدى.. صور

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ