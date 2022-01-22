بعد الشفاء من كورونا.. دراسة تكشف أثر فقدان حاستي الشم والتذوق على الأطفال

وجدت دراسة أجراها خبراء في جامعة إيست أنجليا بالمملكة المتحدة وفيفث سينس، الأطفال المصابون بـ فيروس كورونا ويعانون من فقدان الشم والتذوق يعانون من فقدان الشهية بعد الشفاء.

وأشارت الدراسة إن هذا الاضطراب لدى الفرد من شأنه أن يمنعهم من تناول الطعام حيث يبدو أن الطعام ينبعث منه رائحة وطعم كريهين.

أكد العديد من الباحثين والخبراء التشوهات في حاسة الشم والذوق بسبب عدوى فيروس كورونا COVID-19، خلال ظهور العدوى وأيضًا خلال الموجات الثانية، أبلغ المرضى عن فقد في حاسة الشم والتذوق والتي قالوا إنها استمرت حتى بعد انتهاء العدوى، ولم تظهر مثل هذه التقارير في المقدمة في الموجة الثالثة المستمرة حيث تحدث العدوى بسبب متغير أوميكرون Omicron لفيروس كورونا.

وقال البروفيسور كارل فيلبوت من جامعة إيست أنجليا إنه بدأ في رؤية مرضى مراهقين يعانون من مثل هذه الاضطرابات إنه شيء لم يتم التعرف عليه حتى الآن من قبل المتخصصين الطبيين، الذين يعتقدون فقط أن الأطفال يأكلون بصعوبة دون أن يدركوا المشكلة الأساسية".

وتابع "بالنسبة لبعض الأطفال - وخاصة أولئك الذين لديهم بالفعل مشاكل مع الطعام، أو مع حالات أخرى مثل التوحد - يمكن أن يكون الأمر صعبًا حقًا".

وجدت دراسة بحثية نُشرت في مجلة Nature Genetics في 17 يناير 2022 والتي تتحدث عن العوامل الجينية وراء هذا الاضطراب لدى مرضى فيروس كورونا COVID ، أن النساء من المرجح أن يعانين من هذا أكثر من الرجال وأن أولئك الذين يعانون من هذه الأعراض كانوا عادةً أصغر من أولئك الذين لا يعانون من هذه الأعراض.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية عالية للرائحة أو الذوق قد يكونون أكثر عرضة لملاحظة فقدان هذه الحواس نتيجة الإصابة بـ عدوى كورونا COVID-19.