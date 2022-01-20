مستشار الرئيس : متحورات كورونا تصيب الأطفال فى هذه الحالة

أوضح محمد عوض تاج الدين ، مستشار الرئيس للشئون الصحية ، أن أعراض إصابة فيروس كوورنا تشابه الانفلونزا الموسمية وهناك خلط بين هذه الأعراض وهو ما يبرز الزيادة فى عدد الحالات المزدوجة المتشابهة .



وكشف محمد عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، عن قلة إصابات الجهاز التنفسى السفلى فى الرئتين مقارنة بالفترات السابقة بالاضافة لاصابة الأطفال بمتحورات كورونا بخلاف ما كان يعتقد فى السابق بأن كورونا لا تصيب الأطفال وظهور أعراض عليهم منها ارتفاع درجات الحرارة ، اصابات الجهاز التنفسى .

ولفت محمد عوض تاج الدين ، إلى أن الموجة الرابعة لكورونا رصدت الاصابات العائلية أو الأسرية ويتم نشر الفيروس وينتج عنه تسلسل الاصابات تلو الأخرى فى هذه الأسر ثم تنتقل بدورا للأطفال والذى يستلزم تشديد الاجراءات الوقائية خاصة اننا لدينا 25 مليون طالب فى الجامعات والمؤسسات الدراسية الأخرى بالاضافة لعدد ضخم من أعضاء هيئة التدريس .