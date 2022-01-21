يهاجم الجهاز التنفسي.. أعراض أوميكرون على الأطفال ونصائح للوقاية

وصفت منظمة الصحة العالمية أوميكرون متحور كورونا، بالفيروس التاجي المثير للقلق، عندما ظهر المتغير السابق دلتا، ولاحظت تحولًا في الأعراض المبلغ عنها مقارنة بـ COVID-19، أصبحت الأعراض الشبيهة بالبرد مثل سيلان الأنف والعطس المستمر والتهاب الحلق إلى جانب الصداع والسعال أكثر شيوعًا، أظهر متغير أوميكرون أيضًا أعراضًا مماثلة واستمر في الاتجاه الذي حددته دلتا.

تظهر البيانات الموجودة على أوميكرون حاليًا باعتبارها متغيرًا جديدًا، لا يزال انتشار فيروس أوميكرون بين الأطفال أعلى مما كان عليه في الموجات السابقة، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، تم إدخال 672 طفلاً في المتوسط ​​إلى المستشفيات يوميًا بسبب COVID-19 خلال الأسبوع الماضي.

يؤثر أوميكرون بشكل أساسي على الجهاز التنفسي العلوي ويميل الأطفال إلى الإصابة بعدوى أعلى في الجهاز التنفسي العلوي مقارنة بالبالغين مما يجعلهم أكثر عرضة للعوامل المختلفة في الهواء.

إليك كيفية التعامل مع الأطفال المصابين بالبرد والسعال:

-من المهم أن تحافظ على رطوبة الطفل فهي تساعده على تقليل أعراض البرد والإنفلونزا وتجعله يشعر بالتحسن، من المهم تشجيعه على شرب الكثير من السوائل.

- التدليك بالبخار علاج شعبي بديل، يمكن تطبيق التدليك البخاري على الصدر والظهر، لا تضعه مباشرة على منطقة الأنف، يمكن أن توفر راحة مؤقتة.

- إذا كان الطفل يعاني من أعراض البرد والسعال وسيلان الأنف الذي يستمر لأكثر من يوم إلى يومين من الأفضل عرضهم على طبيب الأطفال وعلاجهم في أقرب وقت ممكن، هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة المنتشرة والارتباك بين الأنفلونزا العادية وفيروس كورونا المستجد والمتغيرات الأخرى ، فمن الأفضل زيارة الطبيب وعلاجها في أقرب وقت ممكن.

-عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال، نعلم أن ارتداء الأقنعة هو إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها منعهم من الإصابة بأي عدوى مختلفة تؤثر عليهم، يجب على الآباء وأطفالهم الاستمرار في ارتداء القناع بشكل صحيح واتباع جميع بروتوكولات نظافة اليدين.

-تجنب الحشود من الأشخاص، سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج، من الأفضل البقاء في المنزل لك ولأطفالك والخروج فقط في حالة الطوارئ إذا كان طفلك يعاني من أي أعراض.

-من المهم أن يظل الوالدان هادئين أيضًا، يمكن أن يشعر الأطفال الصغار بقلق الوالدين ويفهموه. من المهم أن يحاول الآباء وفهم كيفية التعامل مع المواقف العصيبة والعمل على التخلص من قلقهم من خلال الحفاظ على التركيز بدلاً من الإفراط في القلق والتفكير في أسوأ السيناريوهات.

المصدر: india.