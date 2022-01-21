حميات إمبابة: من الممكن إصابة الشخص بالفيروس أكثر من مرة بشرط

قال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن من أعراض الإصابة بالأوميكرون صداع وألم في الحلق، وألم حاد في الجسم، وارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدا أن غير الحاصلين على اللقاح أكثر عرضة للإصابة بـ أوميكرون.



وأوضح الجارحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"،:" الطبيب هو الوحيد القادر على إعطاء بروتوكول العلاج الخاص لكل حالة على حسب شدة الأعراض".

وأضاف:" إذا تعرض المصاب إلى حالة من ضيق التنفس مع ارتفاع درجات الحرارة فيجب إجراء أشعة مقطعية على الجهاز التنفسي فورًا، لافتا إلي أنه من الممكن إصابة الشخص بالفيروس أكثر من مرة ولكن إذا مر على الإصابة الأولى أكثر من 3 أو 4 أشهر.

