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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفوق على فايزر.. الكشف عن لقاح فعال ضد متحور أوميكرون

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 لا تزال دول العالم تعاني من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خاصة مع انتشار متحور دلتا شديد العدوي، وظهور متحور أوميكرون الجديد لـ فيروس كورونا، وزيادة عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم، فضلا عن بطء عمليات التلقيح.

 

وكشفت دراسة جديدة أجراها معهد “لادزارو سبالانساني” الوطني للأمراض المعدية في روما، أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا يتجاوز لقاح فايزر بأضعاف من حيث الفعالية ضد متحور "أوميكرون". 

 

ووفقا للدراسة، فأن تراجع مستوى الأجسام المضادة لكورونا في حال الإصابة بمتحور أوميكرون لدى المتطعمين بـ"سبوتنيك V" يبلغ 8.1 مرة، مقابل 21.4 مرة لدى الذين تلقوا لقاح فايزر.

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واكتشف الباحثون الأجسام المضادة المعدلة لـ أوميكرون لدى 74.2% من الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V"، مقابل 56.9% لدى المتطعمين بلقاح فايزر. 

 

وقال الصندوق الروسي للاستثمارات، إن الدراسة بشكل عام خلصت إلى أن مستوى الأجسام المضادة المعدلة لمتحور أوميكرون في دم من تلقى لقاح سبوتنيك يتجاوز ما لدى من تلقى لقاح فايزر بـ2.1 مرة، ويرتفع هذا الفارق إلى 2.6 مرة بعد ثلاثة أشهر من التطعيم.

فيروس كورونا كورونا سبوتنيك V فايزر الأجسام المضادة كوفيد اوميكرون متحور دلتا

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