محافظ الغربية يتفقد مشروعات كورنيش المحلة الجديد وكورنيش محلة أبو علي ومبنى مجلس المدينة

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجولة ميدانية بمدينة المحلة الكبرى، لمتابعة عدد من مشروعات التطوير التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها كورنيش المحلة الجديد، وكورنيش مدخل محلة أبو علي، ومشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الجديد، إلى جانب متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع الحيوية.

توجيهات محافظ الغربية

وتفقد المحافظ أعمال كورنيش المحلة الجديد الممتد بمحاذاة ترعة بحر شبين، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة حقيقية للمدينة ويوفر متنفسًا حضاريًا وآمنًا للأسر والشباب، ويسهم في تخفيف الزحام داخل الشوارع، مشددًا على سرعة استكمال الأعمال بالشكل الذي يليق بتاريخ ومكانة المحلة الكبرى.

كما تابع اللواء أشرف الجندي أعمال تطوير كورنيش مدخل محلة أبو علي، موجّهًا بالاهتمام بأعمال التشجير والتجميل والانتهاء من المشروع في أقرب وقت، مؤكدًا أن مشروعات التطوير بالمحلة تعكس صور أهلها، وأن تطويرها يأتي في إطار تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ مشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يضم مركز خدمة متكاملًا وإدارات خدمية مطورة، مشيرًا إلى أن المبنى الجديد سيسهم في تسهيل حصول المواطنين على خدماتهم بشكل منظم وسريع، ويعكس توجه الدولة لتطوير منظومة العمل المحلي والارتقاء بمستوى الأداء الإداري.

وخلال الجولة، شدد محافظ الغربية على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، مؤكدًا أن الشارع النظيف والمنظم حق أصيل للمواطن، وأن المحافظة تعمل بشكل يومي لتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مع استمرار المتابعة الميدانية لتحقيق أفضل مستوى من الرضا لدى أهالي المحلة الكبرى.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ جهود فرق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة إصلاح عطل خط مياه أمام شركة النصر، حيث تم التعامل الفوري مع الثقب في الخط لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين.