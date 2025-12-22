قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات كورنيش المحلة الجديد وكورنيش محلة أبو علي ومبنى مجلس المدينة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجولة ميدانية بمدينة المحلة الكبرى، لمتابعة عدد من مشروعات التطوير التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها كورنيش المحلة الجديد، وكورنيش مدخل محلة أبو علي، ومشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الجديد، إلى جانب متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع الحيوية.

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد المحافظ أعمال كورنيش المحلة الجديد الممتد بمحاذاة ترعة بحر شبين، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة حقيقية للمدينة ويوفر متنفسًا حضاريًا وآمنًا للأسر والشباب، ويسهم في تخفيف الزحام داخل الشوارع، مشددًا على سرعة استكمال الأعمال بالشكل الذي يليق بتاريخ ومكانة المحلة الكبرى.

كما تابع اللواء أشرف الجندي أعمال تطوير كورنيش مدخل محلة أبو علي، موجّهًا بالاهتمام بأعمال التشجير والتجميل والانتهاء من المشروع في أقرب وقت، مؤكدًا أن مشروعات التطوير بالمحلة تعكس صور  أهلها، وأن تطويرها يأتي في إطار تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ مشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يضم مركز خدمة متكاملًا وإدارات خدمية مطورة، مشيرًا إلى أن المبنى الجديد سيسهم في تسهيل حصول المواطنين على خدماتهم بشكل منظم وسريع، ويعكس توجه الدولة لتطوير منظومة العمل المحلي والارتقاء بمستوى الأداء الإداري.

وخلال الجولة، شدد محافظ الغربية على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، مؤكدًا أن الشارع النظيف والمنظم حق أصيل للمواطن، وأن المحافظة تعمل بشكل يومي لتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مع استمرار المتابعة الميدانية لتحقيق أفضل مستوى من الرضا لدى أهالي المحلة الكبرى.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ جهود فرق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة إصلاح عطل خط مياه أمام شركة النصر، حيث تم التعامل الفوري مع الثقب في الخط لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

الطبيبة المتهمة

شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير

مفيدة شيحة

ماتش مصر| مفيدة شيحة: المنتخب يستعد لكتابة التاريخ بكأس الأمم

الحرب

ياسر ثابت: توقعات بمقترحات أكثر إيجابية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

روسيا

ياسر ثابت: محاولة فتح قناة حوار مع روسيا في هذا التوقيت أكبر من فرنسا

بالصور

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطة معالجة العصلوجي بالزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: كيف نستعد لاستقبال العام الجديد!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لا سحر ولا شعوذة !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

