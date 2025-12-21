الغربية .. العثور على جثـ.ـة فتاة موثقة بالحبال وملفوفة بملاية بالطريق العام بطنطا

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة موثقة بالحبال وملفوفة بملاية بالطريق العام بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بالعثور علي جثة فتاة عشرينية بالطريق العام بنطاق دائرة القسم .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



كما تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية قاده العميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية وقوات من الشرطة السرية والنظامية لتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

تحرك أمني عاجل



وأفادت التحريات الأمنية التي اجراها الرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا أن الجثة للفتاة تدعي "نيفين .م" 20 سنة ويجري فحص علاقاتها مع زميلاتها وزملائها وأفراد العائلة لتحديد هوية الجاني .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.