الصحة : 70% من مصابي «أوميكرون» أعراضهم خفيفة إلى متوسطة | فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إن هناك حالة من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في الوقت الحالي ، سواء في مصر أو العالم ، وبالتالي لابد على المواطنين غير الملقحين الإسراع في أخد اللقاح ، ومن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح أن يتلقي الجرعة الثانية ، والشروع في طلب التطعيم بالجرعة الثالثة لمن مر على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر .

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أنه من الضروري الالتزام في الوقت الحالي بالإجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامات المعتمدة ، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة ، متابعا : " هناك ارتفاع في معدلات الإصابة ولكن لا يوجد ارتفاع ملحوظ في الاعراض وعدد من يحتاجون للمستشفيات " .

وتابع " عبد الغفار " أن 70% من مصابي متحور " أوميكرون " أعراض اصابتهم خفيفة جدا ، أو لا توجد عليهم أعراض .

ولفت " عبد الغفار " إلى أن الانتشار السريع لـ "أوميكرون " غير مرغوب فيه ، خاصة بين المواطنين غير الملقحين ، والذي من الممكن أن يسبب زيادة عدد المترددين على المستشفيات .

ووصى " عبد الغفار " بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، واللجوء للعزل المنزلي في حالة مواجهة أعراض في تتمثل في صعوبة التنفس ، والحرارة المرتفعة .