محافظات

محافظ الغربية يتجول بين أهالي قرية الراهبين وسمنود.. ويشرف على مشروعات تطوير المدينة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة مفاجئة بقرية الراهبين ومدينة سمنود، حيث تفقد سير العمل في مشروعات البنية التحتية وأعمال التطوير الحضاري، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة حضارية حقيقية على أرض الواقع تهدف إلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته، تابع المحافظ أعمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة منشية التحرير (عزبة الناموس)، الذي يخدم أكثر من 21 ألف نسمة في مناطق عزبة الناموس، الصنايع والمعهد الديني. وشدد الجندي على تسريع معدلات التنفيذ، تكثيف حجم الأعمال، والالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، لضمان تسليم المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أن المشروع يشمل محطة رفع حديثة بمساحة 445 مترًا مربعًا، وشبكات انحدار بطول 32 كم، وخط طرد بطول 1.3 كم بقطر 560 مم من خامة البولي إيثيلين، بالإضافة إلى تنفيذ عداية دفع نفقي أسفل كوبري أبو إسماعيل بطول 77 مترًا، بما يمثل طفرة في تطوير البنية التحتية بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش ترعة الساحل، الذي يمتد على طول 650 مترًا وبعرض 18 مترًا، من كوبري مرور سمنود وحتى كوبري هندسة الري، ضمن خطة لتحويل الكورنيش إلى متنفس حضاري ومكان ترفيهي متكامل يليق بأهالي المدينة، مؤكدًا أن المشروع يشمل أرصفة حديثة، سور معماري مميز، أعمال تدبيش لحماية ضفاف الترعة، منظومة إنارة متطورة، مقاعد وبرجولات، ومساحات خضراء، لضمان بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

ردع مخالفين 

كما شملت الجولة زيارة مبنى مجلس مدينة سمنود، حيث اطلع المحافظ على سير العمل في القطاعات المختلفة ووجه بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الكوادر البشرية وتسهيل الإجراءات لتقديم أفضل مستوى من الخدمة العامة.

كما تفقد اللواء أشرف الجندي نقطة الإسعاف بمدينة سمنود، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به في تقديم الرعاية الطبية الطارئة لأهالي المدينة، ووجه الشكر لجميع الفرق الطبية على الجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأكد المحافظ أن ما تشهده سمنود من مشروعات تنموية يأتي ضمن خطة شاملة للنهوض بالخدمات والبنية التحتية في كافة مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تخوض سباقًا مع الزمن للانتهاء من هذه المشروعات لأنها تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وفي السياق ذاته تفقد المحافظ قرية الراهبين، مشددا على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة ومكافحة الإشغالات التي تعيق الحركة وتؤثر على الشكل الحضاري للقرية، مؤكدًا على تكثيف الحملات اليومية لإزالة المخلفات وتنظيم الباعة الجائلين، مع ضمان تفعيل فرق النظافة والصيانة بشكل مستمر لتوفير بيئة نظيفة وصحية تليق بأهالي القرية.

وتواجد المحافظ وسط الأهالي بالقرية، حيث استمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم حول الخدمات المختلفة، مؤكدًا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل سريع وفعّال.

واختتم المحافظ جولته مؤكدًا أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها في سمنود تهدف إلى تطوير المدينة بالكامل وتحويلها إلى نموذج حضاري متكامل يليق بأهاليها، مضيفًا أن محافظة الغربية تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمات متطورة تواكب طموحات المواطنين وتبني مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

