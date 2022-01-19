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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

إعدام 2000 منه

تسليم حيوان المنك للشرطة.. قرار جديد من الصين لمواجهة متغير دلتا

حيوان المنك
حيوان المنك

تخطط هونج كونج الصينية لإعدام 2000 حيوان هامستر وحيوانات ثدييات صغيرة، بسبب تخاوفات متعلقة بانتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد-19 الذي ارتبط في وقت سابق بمتجر للحيوانات الأليفة في المدينة.

 

اختبار كوفيد-19 على حيوان المنك

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، دفع تفشي متغير دلتا في وقت لاحق المرتبط بكوفيد-19 في المتجر، المسؤولين إلى إجراء اختبارات على مئات الحيوانات هنا، مع وجود 11 حيوان هامستر اتضح أنه مصاب بالعدوى من خلال إيجابية الاختبار.

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وعلى عكس العديد من الأماكن الأخرى ، حافظت هونج كونج على استراتيجية "صفر كوفيد" التي تركز على القضاء على المرض، وقال المسؤولون إنه قد يكون مثالًا على انتقال كوفيد-19 من حيوان إلى إنسان.

 

ويبدو أن الهامستر في متجر الحيوانات الأليفة هو الوحيد الذي تأثر بالعدوى، مع نتائج سلبية لحيوانات أخرى مثل الأرانب والشنشيلة، ولكن كإجراء وقائي ، سيتم قتل 2000 هامستر وحيوانات ثدييات صغيرة أخرى.

 

تسليم حيوان المنك للشرطة

وتنتشر الحيوانات في 34 متجرًا مختلفًا للحيوانات الأليفة ومركزًا لتخزين الحيوانات، مع إصدار السلطات إعلان ينص على أنه أي مالك جديد للحيوانات الأليفة اشترى الهامستر منذ 22 ديسمبر ، ربما كهدية عيد الميلاد ، سيحتاج إلى تسليم الحيوان إلى السلطات للقتل الرحيم.

 

وقال مسؤولو الزراعة إنه يجري إنشاء خط هاتفي ساخن للهامستر ، كما سيتم فرض حظر على استيراد وبيع الهامستر والثدييات الصغيرة الأخرى مثل الفئران والأرانب، وتم ربط تفشي المرض بموظف في متجر الحيوانات الأليفة هذا في منطقة "خليج كوزواي".

 

ومن جانبها قالت السلطات الصحية إن موظفًا في متجر للحيوانات الأليفة ومشتري وزوجته اتضح إيجابية تحاليل الإصابة بالعدوى، ومن المعروف أنه يمكن للحيوانات أن تصاب بعدوى الفيروس  - بما في ذلك الكلاب والقطط والقوارض والقوارض ، وكلها عادة ما يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة. لكن لا يوجد دليل واضح على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تنقل العدوى بسهولة إلى البشر.

 

إعدام سابق لحيوان المنك

ومن جانبه أكد الطبيب البيطري أن أول حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 في المملكة المتحدة كانت كلب أليف، وأوضح مدير إدارة الزراعة في هونج كونج ليونج سيو فاي للصحفيين في مؤتمر صحفي: "يجب على أصحاب الحيوانات الأليفة الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة ، بما في ذلك غسل اليدين بعد لمس الحيوانات ، والتعامل مع طعامهم أو أي أشياء أخرى ، وتجنب تقبيل الحيوانات".

 

وتابعت أنه يجب على أصحاب حيوان الهامستر على وجه الخصوص الاحتفاظ به في المنزل فقط، مع إعدم 2000 من حيوان الهامستر بطريق إنسانية، وتأتي هذه الخطة على غرار الخطوة السابقة التي تم اتخاذها في أواخر عام 2020، حيث تم القضاء على الملايين من حيوانات المنك في الدنمارك وسط مخاوف من حدوث طفرات للفيروس في الحيوانات.
 

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