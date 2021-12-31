نشرة الصحة والمرأة.. حظك اليوم في العام الجديد.. متغير أوميكرون يوفر مناعة ضد سلالة دلتا

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

مفاجأة.. متغير أوميكرون يوفر مناعة ضد سلالة دلتا

متغير أوميكرون متحور سريع الانتقال يمكنه تجاوز المناعة التي توفرها العدوى الطبيعية والتطعيم، وتشير دراسة جديدة الآن إلى أن الأجسام المضادة التي تم إنتاجها بعد الإصابة بهذا المتغير نشأت في دولة أفريقية يمكن أن توفر مناعة ضد متغير دلتا، الذي كان مسؤولاً عن الموجة الثانية من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

لمواليد 31 ديسمبر .. تعرف على حظك في العام الجديد 2022

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

4 طرق مجربة لخفض نسبة السكر في الدم

يعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم أمرًا ضروريًا للمساعدة في الوقاية من المرض. تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن "مستوى السكر في الدم الصحي" يمكن أن يؤخر أو يمنع أمراض القلب وفقدان البصر وأمراض الكلى، فضلاً عن تحسين الحالة المزاجية بشكل عام.

بدون أدوية .. 10 نصائح لتقليل الكوليسترول الضار

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، كيفية تقليل الكوليسترول الضار بدون أدوية حتى تتفادى أخطاره على الصحة.