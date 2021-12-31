لمواليد 31 ديسمبر .. تعرف على حظك في العام الجديد 2022

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن شخصية اليوم في علم الأرقام، إذا كنت مولودا في يوم 31 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك ملهم وتتمتع بالذكاء، لديك حب للمعرفة والتطور، وتهتم بمصالح الآخرين، لكنك تميل للانعزال قليلا.

وقدمت عبير فؤاد خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 31 ديسمبر، أن عام ٢٠٢٢ يحمل لك أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة، أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية، كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.