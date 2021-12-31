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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمواليد 31 ديسمبر .. تعرف على حظك في العام الجديد 2022

الأبراج
الأبراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 29- 12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21- 12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن شخصية اليوم في علم الأرقام، إذا كنت مولودا في يوم 31 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك ملهم وتتمتع بالذكاء، لديك حب للمعرفة والتطور، وتهتم بمصالح الآخرين، لكنك تميل للانعزال قليلا.

وقدمت عبير فؤاد خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 31 ديسمبر، أن عام ٢٠٢٢  يحمل لك أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة، أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية، كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

الأبراج خبيرة الابراج عبير فؤاد علم الأرقام نصيحة لمواليد 31 ديسمبر

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 30 - 12-2021

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