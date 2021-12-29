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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 29- 12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي

صدى البلد

يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الأربعاء الموافق 29-12-2021، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل 

 

عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تستفيد من خبرات الآخرين وأن تنتبه جيدا لأقوالك.
مهنيا وماليا: اليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك أن تحترس.

 

 برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو 

 

عاطفيا: الفلك ينصحك أن تقاوم سرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع من تحب.
مهنيا واجتماعيا: تميل اليوم نحو التعامل بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، فقط تأن في قراراتك وردود أفعالك واحمِ حقوقك

 

برج الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو 

 

مهنيا وصحيا: ستواجه خفض في طاقتك وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وانتبه لحقوقك.
عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تثابر كي تبث روحا جديدة في علاقتك بمن تحب

 

برج السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو

 

مهنيا: لديك قدرة على الابتكار ويمدك يرجك بالحماس والطاقة وتحسن معالجة الأمور، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: رغم التشوش.. الفلك يمدك اليوم بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر الرومانسية. 

 

 

برج الأسد: 23 يوليو - 22 أغسطس

 

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب.
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

 

برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر

 

مهنيا: برجك يدفعك اليوم للقيام بمسئولياتك على أكمل وجه ويقدر الجميع جهودك.
عاطفيا: الشمس وعطارد داعمان ويمدانك بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك، وتشعر اليوم بمن تحب وتتأثر به وتؤثر فيه.

 

برج  الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر

 

مهنيا وماليا:  اليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا أو تجاريا.. احترس
عاطفيا واجتماعيا: عليك اليوم ألا تتسرع في كلامك وأقوالك كي لا تتوتر علاقاتك، كن حذرا وتأن.

 

 برج العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر 

مهنيا: برجك يمدك بالحيوية والثقة بالنفس ويسمح لك ذلك بالتقدم والإنجاز.
عاطفيا: الشمس  تمنحك كل الجاذبية.. تؤثر بشدة في الجنس الآخر وقد تجمعك بمن تحب أوقات رائعة.

 

برج القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر 

 

عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تصبر ولا تتعجل الأمور إذ أن أي تغيير يحتاج لوقت، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

صحيا ومهنيا: عليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وأن تخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك.

 

 برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير 

 

مهنيا: برجك  يمدك بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يعدانك بأوقات سعيدة ىتجمعك بالأحباب والأصحاب وتتبادل مع المحيطين بك نصائح وأفكار مهمة.

برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير

 

مهنيا: القمر المعاكس قد يدفعك للعناد، فقط لا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.
عاطفيا: ينصحك الفلك بالتسامح مع الآخر.. لا تكن حساسا ولا تدع النقد يزعجك.

برج الحوت: 19 فبراير - 20 مارس

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يجعلك تفرح اليوم بالمستجدات وقد تملك قدرة هائلة على تحقيق مكاسب وتطور.
عاطفيا واجتماعيا: برحك يدفعك للانفتاح والانطلاق مع من تحب ومع الأصحاب، وقد تميل للقيام بسفر أو رحلة تجمعك بهم

برج برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان

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