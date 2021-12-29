حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 29- 12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي

يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الأربعاء الموافق 29-12-2021، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل

عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تستفيد من خبرات الآخرين وأن تنتبه جيدا لأقوالك.

مهنيا وماليا: اليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك أن تحترس.

برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو

عاطفيا: الفلك ينصحك أن تقاوم سرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع من تحب.

مهنيا واجتماعيا: تميل اليوم نحو التعامل بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، فقط تأن في قراراتك وردود أفعالك واحمِ حقوقك

برج الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو

مهنيا وصحيا: ستواجه خفض في طاقتك وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وانتبه لحقوقك.

عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تثابر كي تبث روحا جديدة في علاقتك بمن تحب

برج السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو

مهنيا: لديك قدرة على الابتكار ويمدك يرجك بالحماس والطاقة وتحسن معالجة الأمور، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا: رغم التشوش.. الفلك يمدك اليوم بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر الرومانسية.

برج الأسد: 23 يوليو - 22 أغسطس

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب.

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر

مهنيا: برجك يدفعك اليوم للقيام بمسئولياتك على أكمل وجه ويقدر الجميع جهودك.

عاطفيا: الشمس وعطارد داعمان ويمدانك بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك، وتشعر اليوم بمن تحب وتتأثر به وتؤثر فيه.

برج الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر

مهنيا وماليا: اليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا أو تجاريا.. احترس

عاطفيا واجتماعيا: عليك اليوم ألا تتسرع في كلامك وأقوالك كي لا تتوتر علاقاتك، كن حذرا وتأن.

برج العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر

مهنيا: برجك يمدك بالحيوية والثقة بالنفس ويسمح لك ذلك بالتقدم والإنجاز.

عاطفيا: الشمس تمنحك كل الجاذبية.. تؤثر بشدة في الجنس الآخر وقد تجمعك بمن تحب أوقات رائعة.

برج القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر

عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تصبر ولا تتعجل الأمور إذ أن أي تغيير يحتاج لوقت، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

صحيا ومهنيا: عليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وأن تخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك.

برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير

مهنيا: برجك يمدك بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يعدانك بأوقات سعيدة ىتجمعك بالأحباب والأصحاب وتتبادل مع المحيطين بك نصائح وأفكار مهمة.

برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير

مهنيا: القمر المعاكس قد يدفعك للعناد، فقط لا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.

عاطفيا: ينصحك الفلك بالتسامح مع الآخر.. لا تكن حساسا ولا تدع النقد يزعجك.

برج الحوت: 19 فبراير - 20 مارس

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يجعلك تفرح اليوم بالمستجدات وقد تملك قدرة هائلة على تحقيق مكاسب وتطور.

عاطفيا واجتماعيا: برحك يدفعك للانفتاح والانطلاق مع من تحب ومع الأصحاب، وقد تميل للقيام بسفر أو رحلة تجمعك بهم