حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 29- 12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي

يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الأربعاء الموافق 29-12-2021، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.
برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تستفيد من خبرات الآخرين وأن تنتبه جيدا لأقوالك.
مهنيا وماليا: اليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك أن تحترس.
برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو
عاطفيا: الفلك ينصحك أن تقاوم سرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع من تحب.
مهنيا واجتماعيا: تميل اليوم نحو التعامل بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، فقط تأن في قراراتك وردود أفعالك واحمِ حقوقك
برج الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو
مهنيا وصحيا: ستواجه خفض في طاقتك وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وانتبه لحقوقك.
عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تثابر كي تبث روحا جديدة في علاقتك بمن تحب
برج السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو
مهنيا: لديك قدرة على الابتكار ويمدك يرجك بالحماس والطاقة وتحسن معالجة الأمور، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: رغم التشوش.. الفلك يمدك اليوم بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر الرومانسية.
برج الأسد: 23 يوليو - 22 أغسطس
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب.
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.
برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر
مهنيا: برجك يدفعك اليوم للقيام بمسئولياتك على أكمل وجه ويقدر الجميع جهودك.
عاطفيا: الشمس وعطارد داعمان ويمدانك بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك، وتشعر اليوم بمن تحب وتتأثر به وتؤثر فيه.
برج الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر
مهنيا وماليا: اليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا أو تجاريا.. احترس
عاطفيا واجتماعيا: عليك اليوم ألا تتسرع في كلامك وأقوالك كي لا تتوتر علاقاتك، كن حذرا وتأن.
برج العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر
مهنيا: برجك يمدك بالحيوية والثقة بالنفس ويسمح لك ذلك بالتقدم والإنجاز.
عاطفيا: الشمس تمنحك كل الجاذبية.. تؤثر بشدة في الجنس الآخر وقد تجمعك بمن تحب أوقات رائعة.
برج القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر
عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تصبر ولا تتعجل الأمور إذ أن أي تغيير يحتاج لوقت، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.
صحيا ومهنيا: عليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وأن تخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك.
برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير
مهنيا: برجك يمدك بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يعدانك بأوقات سعيدة ىتجمعك بالأحباب والأصحاب وتتبادل مع المحيطين بك نصائح وأفكار مهمة.
برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير
مهنيا: القمر المعاكس قد يدفعك للعناد، فقط لا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.
عاطفيا: ينصحك الفلك بالتسامح مع الآخر.. لا تكن حساسا ولا تدع النقد يزعجك.
برج الحوت: 19 فبراير - 20 مارس
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يجعلك تفرح اليوم بالمستجدات وقد تملك قدرة هائلة على تحقيق مكاسب وتطور.
عاطفيا واجتماعيا: برحك يدفعك للانفتاح والانطلاق مع من تحب ومع الأصحاب، وقد تميل للقيام بسفر أو رحلة تجمعك بهم