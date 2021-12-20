حظك اليوم وتوقعات الإثنين 20-12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعه الابراج متابعة الأبراج والفلكواكتشاف ما يخبئه برجك وحظك اليوم الاثنين على الصعيد العاطفي والصحي.

برج الحمل



عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان.. كن صبورا أمام الخلافات والمشاكل وكل أشكال المعارضة.

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس، وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وتجنب الزهو بنفسك!



برج الثور

عاطفيا وعائليا: تنصلح أمورك مع من حولك، وقد تحقق تقاربا مع الأخوة والأحباب.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.



برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي المال.. حدد ميزانيتك وعليك أن تتكيف بهدوء مع المفاجآت.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تنصحك الأفلاك بمقاومة ميلك للعصبية مع من حولك ولا تتسرع في أقوالك.



برج السرطان

عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.

مهنيا وماليا: أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك ورغم الضغوط.. تحسن توظيف جهودك.

برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في وضع معاكس.. انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر بعلاقاتك.

مهنيا: القمر في وضع معاكس.. ومع ذلك لا تستسلم اليوم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك، عموما الشمس والمريخ قد يساعدانك على التماسك.

برج العذراء

صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وأن تنظم جهودك وأولوياتك ولا تعلن خططك وأفكارك.

عاطفيا وعائليا: الشمس بمنزل الحب تساعدك على إدارة أمورك الحياتية باتزان.

برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء، وقد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.

مهنيا وصحيا: تتمتع بكامل لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم.



برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تحافظ على اللباقة، ولا تتسرع في إعطاء وعود.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك بالتركيز على إدارة أعمالك وأموالك بتأني وحذر، تفاديا للخطأ.

برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تحافظ على اللباقة، ولا تتسرع في إعطاء وعود.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك بالتركيز على إدارة أعمالك وأموالك بتأني وحذر، تفاديا للخطأ.

برج الجدي

عاطفيا: إذا كنت متزوجا القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!

مهنيا وماليا: تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، فقط تحكم في عصبيتك وانتبه لحقوقك



برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ينصحك بالحفاظ على السرية والكتمان، ولا تتحدث عن أخبارك الشخصية.

صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي الصحة وعليك ألا تهمل شكوى جسدك وعليك بتنظيم جهودك



برج الحوت

عاطفيا: القمر في منزل الحب يملؤك اليوم بكنز من المشاعر، وتعبّر عن ذلك بسلاسة.

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك، وقد تفرح ببعض المستجدات