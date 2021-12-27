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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام .. إذا كنت مولودا في يوم 27 ديسمبر فإن ذلك يعني أن لديك رشاقة اجتماعية وتتمتع بمواهب كثيرة تساعدك على تحقيق النجاح. 

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن مولود يوم 27 ديسمبر فإن ذلك يعني أن لديك إصرارا وروح استقلالية وتحتاج دائما للشعور بحريتك. أنت أيضا على استعداد دائم لمساعدة الآخرين، لكنك تميل للسيطرة مما يجعلك تعيش تحت ضغط عصبي في حياتك الخاصة

26 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

25 ديسمبر.. مواليد برج الجدي ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

نصيحة لمواليد 27 ديسمبر

وقدّمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 27 ديسمبر قائلة: عام ٢٠٢٢  يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.

خبيرة الأبراج عبير فؤاد يوم 27 ديسمبر مولود يوم 27 ديسمبر الحياة العاطفية الحياة العاطفية والصحية

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