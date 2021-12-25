عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

25 ديسمبر.. مواليد برج الجدي ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

الأبراج
الأبراج

يتميز أصحاب برج الجدى بالحكمة فى اتخاذ القرارات، وهو من الأبراج الترابية، لديه قدر كبير من تحمل المسؤلية، ويعتمد عليه بنسبة كبيرة، وليس من الضروري أن يتسم أبناؤه بصفات واحدة.

يمكن أن يكون الجدي صديقك المفضل إذا كنت تريد وتظهر اهتمامًا بأن تكون صديقًا له.

أصحاب برج الجدي لديهم احترام كبير لجميع صداقاتهم، ويهتمون بشدة بأصدقائهم، وإذا كانوا يبذلون جهدًا؛ فإنهم يفعلون ذلك للحفاظ على الصداقة، لأنهم يريدون ذلك. جهودهم ليست بسبب أي مصلحة أنانية؛ وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم، وتحديدًا رقم تاريخ ميلاد الشخص، كما هو الحال مع مواليد يوم 25 ديسمبر، التى تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصيتهم فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم. 
 

txt

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 20-12- 2021 على الصعيد المهنى والعاطفي

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21- 12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي


مواليد اليوم 

 

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا فى يوم 25 ديسمبر فإن ذلك يعنى أن لديك طاقة كبيرة وتملك موهبة تحليلية رائعة، وتحتاج دائما لإحراز تقدم، كما أنك تتمتع أيضا بشخصية قوية تساعدك على فرض إرادتك، لكنك تميل لكبت مشاعرك بداخلك فى كثير من الأحيان.

 

نصيحة الأبراج 

 

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود 25 ديسمبر تقول له فيها، إنك فى العام الجديد تميل كثيرا للعصبية.

سيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم فى انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية فى التعامل، وعليك الاستفادة من تلك النصيحة مع الأيام الأولى من العام.

عبير فؤاد الأبراج علم الأرقام ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك مواليد اليوم دبلوماسي

موضوعات متعلقة

خبير أبراج: رجل برج الميزان دبلوماسي ولين القلب

لو من مواليد 28 سبتمبر.. اعرف برجك هيقولك إيه واتبع النصيحة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

لو من مواليد 26 سبتمبر اعرف برجك هيقولك اية واتبع النصيحة

ترشيحاتنا

مصيلحي يكشف حقيقة مفاوضات الاتحاد السكندري لضم كهربا وعمار حمدي .. فيديو

بتكلفة 257 مليون جنيه.. كوبري البلينا العلوي أكبر مشروعات سوهاج القومية

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

شفاعة النبي يوم القيامة.. ماذا تعني؟ وهل هناك شفعاء آخرون؟

نظرة شاملة على لامبورجيني افنتادور الخارقة بالسوق السعودي.. صور

هل صلاة الفجر تزيد الإنسان جمالا؟.. 7 أمور لا يعلمها الكثيرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى بعد طرد بعض الحاضرين من حفل زفافها

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

اطلبوا اللقاح ولو في الهند.. ممرضة تمتطي الجمل لتطعيم سكان القرى ضد كورونا|صور

فى عيد ميلاد غادة عادل.. انفصلت عن والد أولادها بعد 20 عاماً.. وسر تجنب الحديث عن شمس البارودي

خدمة 5 نجوم.. شاهد صالون حلاقة في الفضاء|فيديو

فيديو

بيبصوا على جسمي.. من هي دينا حسين صاحبة الفيديو المسيء للفنانات "فيديو"

ندمت على أفعالي وفكرت اتحجب.. تصريحات نارية لـ غادة عبد الرازق |فيديوجراف

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

ليلى علوي تهني قراء صدى البلد بالكريسماس: أتمنى السلام يعمّ العالم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ