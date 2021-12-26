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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

26 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

الأبراج
الأبراج

يتميز أصحاب برج الجدى بالحكمة فى اتخاذ القرارات من الأبراج الترابية، لدية قدر كبير من تحمل المسؤلية يعتمد عليه بنسبة كبيرة، ليس من الضروري أن يتسم أبناؤه بصفات واحدة

يمكن أن يكون الجدي صديقك المفضل إذا كنت تريد وتظهر اهتمامًا بأن تكون صديقًا له. لديهم احترام كبير لجميع صداقاتهم ويهتمون بشدة بأصدقائهم. إذا كانوا يبذلون جهدًا ، فإنهم يفعلون ذلك للحفاظ على الصداقة ، لأنهم يريدون ذلك. جهودهم ليست بسبب أي مصلحة أنانية

وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم وتحديدًا رقم تاريخ ميلاد الشخص، كما هو الحال مع مواليد يوم 25 ديسمبر، التى تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصيتهم فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

 

شخصية اليوم في علم الأرقام 
 

وتقول خبيرة الأبراج، إذا كنت مولودا في يوم 26 ديسمبر فإن ذلك يعني أن لديك روح شجاعة وتتمتع بالطاقة والإصرار على الإنجاز.. أنت أيضا منظم وحاسم ومحدد في قراراتك وتميل نحو إرشاد الآخرين وتقديم يد العون لهم.

نصيحة: 
 

عام ٢٠٢٢ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.

الأبراج شخصية اليوم علم الأرقام برج الجدي الأبراج ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

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