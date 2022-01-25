حب الشباب عند الحامل.. الأسباب والعلاج

حب الشباب هو حالة شائعة تؤدي إلى ظهور الرؤوس البيضاء والبثور والبشرة الدهنية. بغض النظر عن شدتها ، فإن حب الشباب أثناء الحمل لا يؤثر على نمو الجنين. التغيرات الهرمونية المختلفة أثناء الحمل قد تجعل المرأة الحامل عرضة لحب الشباب. يُعتقد أن حوالي نصف النساء الحوامل يعانين من حب الشباب في مرحلة ما أثناء الحمل أولئك الذين يعانون من حب الشباب الموجود مسبقًا قد يعانون من نوبات اشتعال أكثر حدة.



إن علاج حب الشباب عند النساء الحوامل هي نفسها التي يتم علاجها لدى النساء غير الحوامل. قد تتمكن معظم النساء من علاج حب الشباب في المنزل بمساعدة العلاجات المنزلية البسيطة وتغييرات نمط الحياة اقرأ هذا المنشور للتعرف على الأسباب المختلفة وطرق علاج حب الشباب أثناء الحمل بخيل ما نشره موقع هيلثي.



أسباب حب الشباب أثناء الحمل



فيما يلي أسباب ظهور حب الشباب أثناء الحمل. تعتبر التقلبات الهرمونية السبب الرئيسي لحب الشباب أثناء الحمل.

تؤدي زيادة نسبة الأندروجين أثناء الحمل إلى نمو وتوسع الخلايا المنتجة للدهون ، وبالتالي زيادة إفراز الزهم. يؤدي إلى انسداد المسام والالتهابات ونمو البكتيريا وظهور حب الشباب.

زيادة التوتر بسبب التغيرات الجسدية والعاطفية للحمل.

التغيرات العديدة في جهاز المناعة أثناء الحمل.

يعد احتباس الماء أمرًا شائعًا أثناء الحمل ، ونتيجة لذلك ، يتم إفراز عدد أقل من السموم من الجسم. تعلق هذه السموم في المسام وقد تؤدي إلى ظهور حب الشباب.

الرغبة الشديدة في الحمل أثناء الحمل والتي قد تؤدي إلى الإفراط في تناول الوجبات السريعة.





العلاجات المنزلية لحب الشباب أثناء الحمل

تشير الأدلة القصصية إلى العلاجات المنزلية التالية لإدارة حب الشباب. ومع ذلك ، يجب عليك استشارة طبيبك قبل استخدامها لمنع أي آثار جانبية.

خل حمض التفاح

يتم تطبيق خل التفاح المخفف موضعيًا على حب الشباب لامتصاص الزيت الزائد من الجلد. يجب التوقف عن استخدام خل التفاح إذا أصبح الجلد جافًا.



صودا الخبز

تستخدم صودا الخبز على نطاق واسع لإدارة حب الشباب حيث يعتقد أن لها خصائص مضادة للالتهابات وتقشير.

الحمضيات

توجد أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) مثل حامض الستريك (CA) في ثمار الحمضيات ، بما في ذلك الليمون الحامض والليمون. تساعد الخصائص القابضة والمضادة للبكتيريا لحمض الستريك على فتح المسام المسدودة والتخلص من الخلايا الميتة. يمكنك وضع عصير الليمون أو الليمون الحامض مباشرة على حب الشباب .



عسل

يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات في العسل في علاج حب الشباب وعلامات حب الشباب .

دقيق الشوفان

قد يساعد الشوفان في التخلص من حب الشباب بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

خيار

يساعد المحتوى المائي العالي في الخيار في الحفاظ على ترطيب البشرة وترطيبها. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد الخصائص القابض ومضادات الأكسدة للخيار في التخلص من حب الشباب والندوب المرتبطة به.



الزيوت الأساسية

تساعد بعض الزيوت الأساسية في منع حب الشباب عن طريق قتل البكتيريا أو تجفيف الجلد .

زيت شجرة الشاي

زيت الليمون العطري

زيت إكليل الجبل

زيت الليمون

زيت البرغموت

زيت خشب الصندل

زيت اللافندر

الجيرانيوم

ترطيب

يساعد الترطيب في منع ظهور حب الشباب عن طريق طرد السموم من جسم المرأة.

الطعام الصحي

قد يؤدي نقص التغذية إلى ظهور حب الشباب. اتباع نظام غذائي صحي متوازن يتكون من جميع الفيتامينات الأساسية والزنك والمعادن الضرورية الأخرى يحسن صحة الجلد ويساعد على منع حب الشباب.



روتين نوم جيد

في حين أن مشاكل النوم أثناء الحمل شائعة ، فمن الضروري النوم جيدًا للحفاظ على صحة الجلد والصحة العامة. حاول النوم من سبع إلى ثماني ساعات يوميًا. الحرمان من النوم يمكن أن يسبب المزيد من إفراز الدهون وبالتالي يزيد من حب الشباب.

إذا لاحظت أي آثار جانبية غير عادية ، فتوقف عن هذه العلاجات المنزلية واطلب نصيحة طبيبك.