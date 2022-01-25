10 خطوات بسيطة للقيام باختبار البول الدقيق في المنزل

أصبح إجراء اختبار الحمل في المنزل ممكنًا نظرًا لتوفر مجموعات أدوات جاهزة للاستخدام، يمكنك شراء مجموعة أدوات اختبار الحمل بدون وصفة طبية من الصيدليات. على الرغم من أنك قد تعتمد على هذا الاختبار ، فإنك تحتاج إلى إجراء العديد من اختبارات البول الأخرى في العيادة طوال فترة الحمل. قد تبدو هذه الاختبارات مزعجة ، لكن فائدتها تتراوح من تأكيد الحمل إلى اكتشاف التشوهات التنموية في الجنين النامي. يقدم هذا المنشور معلومات مهمة حول إجراء اختبار الحمل المنزلي .



ما هو اختبار البول المنزلي للحمل؟



بحسب ما نشره موقع هيلثي، تفرز المشيمة أثناء الحمل هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG) ، والتي تظهر في البول والدم بعد حوالي عشرة أيام من غياب الدورة الشهرية. هذا هو الوقت الذي تنغرس فيه البويضة الملقحة في الرحم. يكشف اختبار الحمل المنزلي عن وجود هرمون hCG في البول.

في الأسابيع الثمانية إلى العشرة الأولى ، تصل إلى الذروة خلال الأسبوع العاشر ثم تنخفض حتى نهاية الحمل

ماذا يظهر اختبار البول؟

يؤكد اختبار البول حدوث الحمل إذا تناولته بعد حوالي أسبوع إلى أسبوعين من غياب الدورة الشهرية. يساعدك على معرفة ما إذا كانت قوات حرس السواحل الهايتية موجودة في البول أم لا. إنه اختبار نوعي ولا يعطيك كمية الهرمون الموجودة في جسمك. يعد وجود قوات حرس السواحل الهايتية علامة إيجابية على الحمل.

خطوات لمتابعة فحص دقيق للبول لتأكيد الحمل:



اتبعي هذه الخطوات البسيطة أثناء إجراء اختبار HPT لضمان دقة اختبار حمل البول.

1. اعرف موعد إجراء الاختبار:

انتظري حوالي أسبوع إلى أسبوعين بعد أن تفوتك الدورة الشهرية للحصول على أفضل النتائج. قد تميل إلى سوء التقدير عندما يحين موعد دورتك الشهرية في حالة عدم انتظام الدورة ، وقد يؤثر ذلك على الاختبار. في الواقع ، من بين كل 100 امرأة حامل ، لن تتمكن 10 إلى 20 من اكتشاف حملهن في اليوم الأول من الدورة الشهرية الضائعة بسبب الفترات الخاطئة .

2. تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية:

إذا كنت تخططين لإجراء اختبار بول منزلي للحمل ، تحققي من تاريخ انتهاء الصلاحية ، لأنه كلما كانت مجموعة أدوات الحمل أحدث ، كانت النتائج أفضل. تحقق أيضًا من حالة عبوة المجموعة (الختم المفتوح ، والبلى ، وما إلى ذلك).

إذا قمت بتخزين مجموعة أدوات الحمل منذ شهور ، فلا تستخدميها.

3. اختبر في الصباح:

يساعدك الذهاب إلى اختبار حمل بول الصباح (أول بول في الصباح) في الحصول على أكثر النتائج دقة لأن بولك يتركز في الصباح بأعلى مستويات hCG. لا تشرب السوائل قبل جمع البول لأنها قد تخفف من مستويات الهرمون الموجهة للغدد التناسلية المشيمية وتغير النتائج.

4. جمع عينة البول:

تتطلب بعض مجموعات أدوات الحمل المنزلية وضع عصا مؤشر تحت مجرى البول حتى تنقع تمامًا. سيستغرق هذا من ثلاث إلى خمس ثوانٍ. تتطلب بعض مجموعات اختبار البول الأخرى جمع عينة البول في كوب واختبار بضع قطرات على العصا.



5. اقرأ التعليمات بعناية:

قبل إجراء الاختبار ، راجع التعليمات الواردة في الصفحة التالية. العلامات التجارية المختلفة لها مواصفات مختلفة ، وتحتاج إلى فهم المواصفات التي توشك على استخدامها.

قد تختلف عوامل مثل طريقة جمع البول وطول الوقت الذي تحتاجه للسماح للبول بالبقاء على عصا الاختبار والرموز المستخدمة لإثبات النتائج لكل علامة تجارية.



6. تعرف على الرموز:

عليك أن تعرف الرموز المدرجة في عبوتك لفهم القراءة بشكل أفضل. إذا كنت غير قادر على فك الرموز عند قراءة النتائج ، فلا داعي للذعر. اتصل بالرقم المجاني المدرج على العبوة لطلب المساعدة.

7. جهز نفسك عقليا:



يتضمن اختبار الحمل مشاعر مختلطة. إذا كنت تستخدم جهاز ضبط الوقت لأول مرة ، فمن المحتمل أن تكون متوترًا ومتوترًا. جهز نفسك عقليًا قبل إجراء الاختبار. تحدث إلى شريكك وأصدقائك المقربين للحصول على الدعم والتخلص من مخاوفك. لا تقلق بشأن النتيجة. افهمي أن الحمل عملية طبيعية.



8. قم بإجراء الاختبار بشكل منهجي:

على الرغم من أن اختبار البول قد يبدو وكأنه نزهة في الحديقة ، إلا أنك تتبع جميع التعليمات بشكل منهجي. ابدأ بقراءة التعليمات وتعرف على كيفية جمع عينة البول ثم اختبارها.

9. انتظر النتائج:

بعد الاختبار ، ضع الشريط أفقيًا على سطح نظيف للقراءات. الاختبارات المختلفة لها متطلبات زمنية مختلفة. عادة ما يكون وقت الانتظار في أي مكان من دقيقة إلى خمس دقائق ولكن يقال إن بعض الاختبارات تستغرق ما يصل إلى عشر دقائق لإعطاء النتيجة الصحيحة.



تصاب بعض النساء بالذعر ويواصلن التحديق في الشريط بعصبية ، في انتظار النتيجة. تذكر أنه لن يحسن النتائج. بدلاً من ذلك ، خذ قسطًا من الراحة واضبط مؤقتًا.

تخلص من الشريط بعد خروج النتيجة. لا تأخذ في الاعتبار النتيجة إذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً للخروج. قد تكون النتائج غير دقيقة ويمكن أن تعطي خط تبخر إيجابيًا خاطئًا.



10. التحقق من النتيجة النهائية:

بمجرد انقضاء وقت الانتظار ، تحقق من النتائج. بينما تختلف الرموز باختلاف العلامات التجارية ، يشير السطر الثاني الذي يظهر على العصا إلى نتيجة إيجابية.

إذا رأيت حتى خطًا باهتًا يظهر بجانب الخط الأول ، فاعتبر ذلك أمرًا إيجابيًا. يشير هذا إلى أن الاختبار قد التقط آثارًا لـ hCG في البول.

إذا لم تكن متأكدًا من الخط الخفيف جدًا وغير النهائي ، فانتظر حتى صباح اليوم التالي لإعادة الاختبار.