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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سأعود إليكم قريبًا.. رزان مغربي تطمن جمهورها بعد سقوط سقف عليها

رزان مغربي
رزان مغربي
أحمد البهى

كشفت الفنانة رزان مغربي تفاصيل الحادث الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية، بعد سقوط مفاجئ لسقف موقع إحدى الحفلات الغنائية التي كانت تستعد لإحيائها في محافظة الجيزة.

وقالت رزان مغربي عبر صفحتها علي موقع إنستجرام: أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل من تواصل وسأل وعبّر عن محبته واهتمامه بعد الحادث الذي تعرّضت له دعمكم وكلماتكم الطيبة كان لها الأثر الكبير في نفسي وأعدكم أنني سأعود إليكم قريبًا بكامل الصحة والعافية.

واستكملت رزان مغربي :  شكرًا لوفائكم ومشاعركم الصادقة وأود أن أطمئن الجميع عن حالتي الصحية، كما أود أن أشكر الكادر الطبي على الرعاية الطبية المميزة التي قدمها لي بكل مهنية واهتمام لم تكن تجربة سهلة على الإطلاق، لكنني على أمل أن أتجاوزها قريبا بإرادتي ومحبة من حولي
كما أتقدم بالشكر لكل من زارني في المستشفى، ولكل أفراد الشرطة والنيابة العامة على اهتمام ومتابعتهم، وللصحافة التي أظهرت حرصًا ومحبة صادقة. 

وتابعت رزان مغربي:  شكري الكبير لجمهوري العزيز في لبنان ومصر وكل أنحاء العالم، ولأصدقائي، ولعائلتي الصغيرة والكبيرة على دعمهم ووقوفهم بجانبي. وتحية امتنان خاصة لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى على دعمه واهتمامه
 

الفنانة رزان مغربي رزان مغربي لبنان

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