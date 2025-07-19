قصور الثقافة تعلن تفاصيل وشروط مسابقتي "مصر تقرأ" و"مصر ترسم"

ضمن برامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، الموسم الثاني من مبادرة "مصر تبدع"، والتي تتضمن مسابقتي "مصر تقرأ" و"مصر ترسم"، وذلك في إطار خطة الوزارة لاكتشاف ودعم الموهوبين من الأطفال والشباب في مجالات الإبداع الأدبي والفني.

يأتي الموسم الثاني بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في موسمها الأول، والتي تقام بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، وتستهدف مسابقة "مصر ترسم" اكتشاف المواهب في مجالات الفنون التشكيلية المتعددة وتضم ثلاث فئات عمرية: الأولى من 6 إلى 12 عاما، الثانية من 13 إلى 18 عاما، الثالثة من 19 إلى 27 عاما، ويخصص مسار مواز لهذه المراحل لمشاركة الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة.

وتشمل محاور المسابقة موضوعات متنوعة، هي: "التعبير عن مفردات البيئة وخصوصيتها الثقافية وأثر التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية عليها، التعبير عن المشروعات القومية، التعبير عن فكرة قصة أو رواية أو كتاب وما يحويه من الأفكار الإيجابية، والسير الذاتية للشخصيات البارزة"، وذلك باستخدام الأعمال المسطحة "رسم وتصوير، وتصوير فوتوغرافي"، الأعمال المجسمة "نحت، خزف"، وأعمال مركبة باستخدام أي نوع من الخامات.

شروط المسابقة

يلتزم المتسابق بالشروط الآتية: ألا تزيد مساحة العمل المسطح عن 35 سم × 50 سم ولا تقل عن 17 سم 25 سم، ألا تزيد مساحة العمل المجسم عن 50 سم (طول) × 50 سم (عرض) 50 سم (ارتفاع)، (الأعمال المسطحة)، يتم قبول فقط اللوحة الورقية من اللوحات دون عمل أي إخراج للوحات، ولا يقبل أي عمل فني به إخراج أو إطار خارجي، مع التزام بالشروط المحددة المساحة الأعمال.

ويسمح بتقديم عملين كحد أقصى، وتعد قرارات لجنة التحكيم والقوميسير العام نهائية وغير قابلة للطعن.

ويتقدم المتسابق بعمله الفني، إلى أقرب قصر ثقافة تابع لمدينته أو قريته أو أي قطاع من قطاعات الوزارة المختلفة، ويشير في استمارة الاشتراك إلى ذلك، كما يمكن إرسالها بالبريد السريع على عنوان 7 شارع كمال الدين حسين جاردن سيتي قصر ثقافة الطفل - أو إرسالها بالبريد الإلكتروني للمسابقة [email protected]

وترفق استمارة الاشتراك بالمسابقة بعد ملئها مع الأعمال المقدمة، ومعها صورة من شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية و 2 صورة شخصية، بجانب بطاقة تعارف للمتسابق فيما لا يزيد عن نصف صفحة، واسطوانة مدمجة تحمل صور للعمل الفني.

الجوائز

وعن الجوائز المالية للمسابقة، يُمنح المركز الأول 25 ألف جنيه، والثاني 20 ألف جنيه، والثالث 15 ألف جنيه، والرابع 10 آلاف جنيه، والخامس 8 آلاف جنيه، والسادس 7 آلاف جنيه، والسابع 6 آلاف جنيه، والثامن 5 آلاف جنيه، والتاسع 4 آلاف جنيه، بينما يُمنح المركز العاشر 3 آلاف جنيه.

كما تمنح مسابقة "مصر ترسم" للفائزين من المركز الأول وحتى العشرين، اشتراكات مجانية بمكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة وتمنح الفائزين من المركز الحادي عشر وحتى العشرين، حقيبة بها ألوان وأدوات خاصة بالفنون التشكيلية، لتكون نواة لهم لتقديم أعمال جديدة، بالإضافة إلى مجموعة كتب من إصدارات الهيئة.

أما الجوائز العينية يمنح جميع الفائزين من الأول حتى العشرين مجموعة كتب داخل حقيبة عليها شعار المسابقة علما بأنه لن يفز من فاز في الموسم السابق بجوائز مالية ويمكن الفوز بجوائز عينية.

مسابقة "مصر تقرأ"

تستهدف المسابقة تلخيص إصدارات وزارة الثقافة من خلال ثلاث فئات عمرية: الأولى من 6 إلى 12 عامًا، الثانية من 13 إلى 18 عاما، الثالثة من 19 إلى 27 عاما، وتتطلب الشروط أن يقوم الأطفال في الفئة العمرية الأولى بتلخيص من 10 إلى 15 كتابا، والفئة الثانية من 15 إلى 20 كتابا، والفئة الثالثة من 20 إلى 25 كتابا، مع تلخيص الفكرة الرئيسة لكل كتاب، فيما لا يزيد عن 200 كلمة.

وبالنسبة للمشاركين من ذوي الإعاقة، ومنهم المكفوفين، فيمكنهم إرسال الملفات بالطريقة العادية أو بطريقة "برايل" أو مقطع صوتي لا يزيد عن 4 دقائق لكل كتاب.

ويحظر على المشارك استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التلخيص، وفي حال ثبوت استخدامها يتم الاستبعاد.

وترسل الأعمال بصيغة ملف "Word" مرفقا معها استمارة المشاركة مستوفاة البيانات، وصورة شخصية، وصورة شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية على البريد الإلكتروني للمسابقة

([email protected])

الجوائز

يمنح المركز الأول 25 ألف جنيه، والثاني 20 ألف جنيه، والثالث 15 ألف جنيه، والرابع 10 آلاف جنيه، والخامس 5 آلاف جنيه، والسادس 4 آلاف جنيه، والسابع 3 آلاف جنيه، والثامن ألفا جنيه، ويمنح كل من التاسع والعاشر 1500 جنيه.

ويمنح جميع الفائزين من الأول حتى العشرين مجموعة كتب داخل حقيبة عليها شعار المسابقة، ولن يفز من فاز في الموسم السابق بجوائز مالية ويمكنه الفوز بجوائز عينية.

علمًا بأن آخر موعد للتقدم بالأعمال للمسابقتين 30 نوفمبر المقبل.