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رغم إصابته.. حسام حبيب يغني بالعكاز في حفله الأول بالسعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رغم إصابته.. حسام حبيب يغني بالعكاز في حفله الأول بالسعودية

حسام حبيب
حسام حبيب
أحمد البهى

شهدت مدينة جدة ليلة استثنائية مع حفل المطرب حسام حبيب، الذي أصر على إحياء أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة لعام 2025، رغم تعرضه لإصابة بالغة في كاحل القدم أدت إلى كسر قدمه ونقله للمستشفى صباح اليوم.

لم تمنع هذه الإصابة حسام حبيب من الاستجابة لتطلعات جمهوره السعودي، فحضر إلى المسرح على كرسي متحرك، وظهر على المسرح بالعكاز، وقدم عرضه الفني بصورة أثارت إعجاب الحضور ومنحته احترام الجميع.

سبب حادث حسام حبيب

جاءت تفاصيل الإصابة عندما تعرض حسام حبيب لالتواء شديد في كاحل قدمه أثناء البروفات النهائية لحفل "أحاسيس"، الذي يعد محطة فنية مميزة في مشواره؛ حيث كان يباشر التحضيرات الأخيرة على برنامج الحفل الذي أعده خصيصا للجمهور السعودي، وتسبب الالتواء القوي في حدوث كسر بإحدى عظام القدم، مما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والفحوص اللازمة لضمان استقرار حالته الصحية قبل الحفل.

رغم آلام الإصابة ونصيحة البعض بتأجيل أو إلغاء مشاركته بالحفل، أصر حسام حبيب على أن يقف أمام جمهوره السعودي ويقدم الأغاني التي انتظروها منه منذ فترة طويلة.

وحمل حضوره رسالة احترام وتقدير للجمهور، واعتبر ذلك تعبيرا عن الالتزام والوفاء، حيث لم يشأ أن يخيب ظن عشاقه الذين انتظروا اللقاء الأول معه في جدة.

هذا الإصرار أشاد به منظمو الحفل والحضور الذين لمست كلماتهم ومشاعرهم التقدير الكبير لما صنعه الفنان على المسرح وهو بالعكاز.

خلال الحفل، قدم حسام حبيب مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، فضلا عن أعمال حديثة مثل أغنية "سيبتك" التي أطلقها مؤخرا وحققت نجاحا لافتا.

وما إن انتشر خبر إصابة حسام حبيب حتى تفاعل معه عدد كبير من النجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأرسلوا له رسائل الدعم والمساندة والدعوات بالشفاء العاجل.

مدينة جدة حسام حبيب المطرب حسام حبيب

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