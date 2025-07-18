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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برنامج علوم البيانات بحلوان التكنولوجية طريق المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

تواصل جامعة حلوان التكنولوجية ترسيخ مكانتها كمنارة تعليمية متقدمة تواكب تطورات العصر الرقمي، من خلال تقديم برامج أكاديمية متخصصة تستجيب لاحتياجات سوق العمل، ومن أبرزها برنامج علوم البيانات  (Data Science)، الذي يُعد من التخصصات الاستراتيجية في ظل الثورة الرقمية وتحول البيانات إلى أحد أهم الموارد في العالم الحديث.


وتسهم جامعة حلوان التكنولوجية في بناء جيل جديد من علماء البيانات القادرين على قيادة المستقبل الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التكنولوجيا والتحليل الذكي للمعلومات.

ويهدف البرنامج إلى إعداد خريجين مؤهلين بالمهارات التحليلية والتقنية اللازمة لاستخلاص الرؤى من كميات هائلة من البيانات، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.

ويواكب برنامج علوم البيانات في جامعة حلوان التكنولوجية المعايير الدولية من حيث المقررات الدراسية، وتأتي أهمية هذا التخصص في ضوء النمو المتسارع للبيانات في جميع القطاعات، حيث أصبح تحليل البيانات عنصرًا أساسيًا لفهم التوجهات، وابتكار الحلول، وتعزيز الكفاءة.

ويركز برنامج علوم البيانات على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات لتحليل البيانات الضخمة، بناء النماذج التنبؤية، وتقديم حلول ذكية لدعم اتخاذ القرار، يغطي البرنامج موضوعات مثل البرمجة بلغة Python وR، تعلم الآلة، قواعد البيانات، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، والتصور البياني للبيانات.

ويهدف البرنامج إلى:
•    تخريج محللين قادرين على معالجة وتحليل البيانات الكبيرة والمعقدة.
•    تأهيل الطلاب على تصميم نماذج تعلم آلي وحلول تنبؤية فعالة.
•    تطوير القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
•    دمج أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب في تحليل البيانات.

وتتلخص رسالة البرنامج في :
إعداد خريجين يتمتعون بالكفاءة الأكاديمية والتقنية في مجال علوم البيانات، ويملكون المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل الرقمي، والمساهمة في التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

ويكون خريج برنامج علوم البيانات لديه فرص واسعة في العمل في المجالات الآتية:
•    تحليل البيانات 
•    علوم البيانات 
•    تكنولوجيا التعلم الآلي 
•    هندسة البيانات 
•    وظائف في مجالات مثل الرعاية الصحية، البنوك، التسويق، الصناعة، الاتصالات، والقطاع الحكومي.

جامعة حلوان التكنولوجية حلوان التكنولوجية جامعة حلوان

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