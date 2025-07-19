حريق يلتهم سطح منزلين في البلينا بسوهاج

شهدت قرية برخيل التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق أعلى سطح منزل، امتدت نيرانه إلى سطح منزل مجاور، دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بسطح منزل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بسطح منزل مكون من طابقين، مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة، ملك المدعو "علي أ. ع. أ"، 35 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية.

ونتج عن الحريق تطاير شرر إلى سطح منزل مجاور مكون من ثلاثة طوابق، مشيد بذات المواد، ملك المدعو "السيد خ. ص. س"، 55 عامًا، مدرس، ومقيم بنفس الناحية.

تم الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لمنازل أخرى، وأسفر الحريق عن احتراق كمية من البوص والأخشاب القديمة أعلى سطحي المنزلين، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وبسؤال مالكي المنزلين، أفادا بمضمون ما حدث، وأضافا أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي ناتج عن توصيلات عشوائية بسطح المنزل الأول، ونفيا وجود شبهة جنائية أو توجيه اتهام لأحد.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.