فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة منة فضالي ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام من احدث جلسة تصوير خضعت لها بفستان زفاف.

منة فضالي تثير الجدل بفستان زفاف

واثارت منة فضالي الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها فى جلسة تصوير بفستان زفاف حمالات اتسم بالستايل الأنيق ذات ذيل طويل من الدانتيل.





كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.



وتتميز منة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد منة، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

من الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

مسلسل جديد

كانت الفنانة منة فضالي قد صرحت بأن مشاركتها في مسلسل "وننسى اللي كان" تُعد مكسبًا كبيرًا لها على المستوى الفني، مؤكدة سعادتها بالتجربة وبفريق العمل بالكامل، خاصة أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في عمل درامي.

وأكدت منة فضالي أثناء مقابلتها في برنامج «نجمك مع يارا»، أن العمل مع ياسمين عبد العزيز تجربة مميزة، ووصفتها بأنها فنانة عملية للغاية وتحب العمل بجدية، وتقدّر الالتزام والاجتهاد، موضحة وجود فرق واضح بين من يأتي إلى موقع التصوير من أجل العمل الحقيقي، ومن يأتي دون تركيز أو استعداد.

وأشادت بكواليس التصوير، مؤكدة أن أجواء العمل مع ياسمين عبد العزيز إيجابية ومليئة بالطاقة الجيدة، ووصفتها بأنها إنسانة طيبة وجدعة، تحب من حولها وتتعامل بروح جميلة مع جميع العاملين.

وتحدثت منة فضالي عن فريق العمل، مشيرة إلى أن الكاست بالكامل قوي ومتناغم، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد الخبيري.

وأكدت أنه صديق عزيز عليها وتحب العمل معه، إلى جانب تقديرها الكبير للسيناريست عمرو محمود ياسين، الذي وصفته بالصديق القريب منها، وأنها تعاونت معه في أكثر من عمل، كما أشادت بعائلة ياسين، ووصفتهم بأنهم عائلة محترمة وأصحاب قيم.

ووجهت منة فضالي رسالة خاصة إلى ياسمين عبد العزيز، قالت فيها إنها تراها إمرأة قوية ونجمة شاملة على المستويين الفني والإنساني، مؤكدة أنها كسبت صديقة حقيقية من خلال هذا العمل، إلى جانب تقديرها لمكانتها الفنية.