طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

يُعد طاجن البطاطس من أشهر الأكلات المنزلية التي لا تخلو منها السفرة المصرية والعربية، فهو طبق يجمع بين البساطة والقيمة الغذائية العالية، كما يمكن تحضيره بعدة طرق تناسب كل الأذواق، سواء باللحمة أو الفراخ أو حتى بدون لحوم.

ويتميز طاجن البطاطس بطعمه الغني وقدرته على إرضاء جميع أفراد الأسرة، كبارًا وصغارًا، للشيف سلمى الحافظ.

مكونات طاجن البطاطس التقليدي باللحمة

طاجن البطاطس

كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة حلقات متوسطة السمك

نصف كيلو لحم بقري أو ضأن مقطع مكعبات

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة

2 كوب شوربة لحم

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ورقة لورا وحبهان اختياري

ملعقة كبيرة زيت أو سمن بلدي

طريقة تحضير طاجن البطاطس خطوة بخطوة

في طاسة على النار، نضع الزيت أو السمن، ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل ويتحول لونه إلى الذهبي.

نضيف الثوم ونقلب ثواني، ثم نضع قطع اللحم ونشوحها جيدًا حتى يتغير لونها وتغلق مسامها، مما يساعد على الاحتفاظ بعصارتها داخل الطاجن.

نضيف عصير الطماطم والصلصة إلى اللحم، ثم نضع الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة وورق اللورا والحبهان.

نترك الخليط على نار متوسطة حتى يغلي قليلًا وتندمج النكهات معًا.

تُغسل البطاطس جيدًا وتُقطع إلى حلقات متوسطة، لا تكون رفيعة جدًا حتى لا تذوب، ولا سميكة حتى تنضج بشكل متساوٍ داخل الطاجن.

في طاجن فخار أو صينية فرن، نضع طبقة من البطاطس، ثم نوزع خليط اللحم والصلصة فوقها، ثم نضيف باقي كمية البطاطس.

نصب شوربة اللحم حتى تغطي المكونات تقريبًا دون زيادة حتى لا يصبح الطاجن سائلًا.

نغطي الطاجن بورق فويل وندخله فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة تقريبًا.

بعد التأكد من نضج البطاطس واللحم، نرفع الفويل ونترك الطاجن 10 إلى 15 دقيقة حتى يتحمر الوجه ويأخذ لونًا شهيًا.

أسرار نجاح طاجن البطاطس

طاجن البطاطس

اختيار بطاطس طازجة وغير مسلوقة مسبقًا

عدم الإكثار من الصلصة حتى لا يصبح الطاجن معجنًا

استخدام الشوربة الساخنة وليس الماء لزيادة النكهة

الطاجن الفخار يعطي طعمًا أفضل ويحافظ على الحرارة

طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ

يمكن استبدال اللحم بالفراخ حسب الرغبة، باستخدام نفس الخطوات السابقة مع استبدال بهارات اللحمة ببهارات الفراخ، وتقليل مدة الطهي قليلًا لأن الفراخ تنضج أسرع.

طاجن البطاطس النباتي

لمن يفضلون الأكلات الخفيفة، يمكن تحضير طاجن البطاطس بدون لحم أو فراخ، مع إضافة البصل والطماطم والفلفل الرومي والكوسة، وسيظل الطعم غنيًا ومميزًا.

القيمة الغذائية لطاجن البطاطس

يحتوي طاجن البطاطس على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، إضافة إلى البروتين من اللحم أو الفراخ، كما يوفر معادن مهمة مثل البوتاسيوم والحديد، ما يجعله وجبة متكاملة ومشبعة.