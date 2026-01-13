قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران .. إحالة عدد من كبار المسئولين بالدولة والبنك المركزي إلى القضاء
الداخلية تنقذ 19 طفلا من عصابات التسول بالجيزة
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين
قبل مواجهة المغرب.. هيمنة نيجيرية كاسحة في كأس أمم إفريقيا 2025
وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الناتو رفض مصر للاعتراف بما يسمى أرض الصومال
شملت تخصصات حيوية.. تعرف على المسميات الجديدة لـ 5 كليات في الجامعات الخاصة
رايحين الامتحان.. العناية الإلهية تنقذ 4 طلاب بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية
الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي لصرف تعويضات التأمين الإجباري عن مركبات النقل السريع
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

طاجن البطاطس
طاجن البطاطس
أسماء عبد الحفيظ

يُعد طاجن البطاطس من أشهر الأكلات المنزلية التي لا تخلو منها السفرة المصرية والعربية، فهو طبق يجمع بين البساطة والقيمة الغذائية العالية، كما يمكن تحضيره بعدة طرق تناسب كل الأذواق، سواء باللحمة أو الفراخ أو حتى بدون لحوم.

ويتميز طاجن البطاطس بطعمه الغني وقدرته على إرضاء جميع أفراد الأسرة، كبارًا وصغارًا، للشيف سلمى الحافظ.

مكونات طاجن البطاطس التقليدي باللحمة

 طاجن البطاطس
  • كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة حلقات متوسطة السمك
  • نصف كيلو لحم بقري أو ضأن مقطع مكعبات
  • بصلة كبيرة مفرومة
  • 2 فص ثوم مفروم
  • كوب عصير طماطم
  • 2 ملعقة كبيرة صلصة
  • 2 كوب شوربة لحم
  • ملعقة صغيرة ملح
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة
  • ورقة لورا وحبهان اختياري
  • ملعقة كبيرة زيت أو سمن بلدي

طريقة تحضير طاجن البطاطس خطوة بخطوة

  • في طاسة على النار، نضع الزيت أو السمن، ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل ويتحول لونه إلى الذهبي.
  • نضيف الثوم ونقلب ثواني، ثم نضع قطع اللحم ونشوحها جيدًا حتى يتغير لونها وتغلق مسامها، مما يساعد على الاحتفاظ بعصارتها داخل الطاجن.
  • نضيف عصير الطماطم والصلصة إلى اللحم، ثم نضع الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة وورق اللورا والحبهان.
  • نترك الخليط على نار متوسطة حتى يغلي قليلًا وتندمج النكهات معًا.
  • تُغسل البطاطس جيدًا وتُقطع إلى حلقات متوسطة، لا تكون رفيعة جدًا حتى لا تذوب، ولا سميكة حتى تنضج بشكل متساوٍ داخل الطاجن.
  • في طاجن فخار أو صينية فرن، نضع طبقة من البطاطس، ثم نوزع خليط اللحم والصلصة فوقها، ثم نضيف باقي كمية البطاطس.
  • نصب شوربة اللحم حتى تغطي المكونات تقريبًا دون زيادة حتى لا يصبح الطاجن سائلًا.
  • نغطي الطاجن بورق فويل وندخله فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة تقريبًا.
  • بعد التأكد من نضج البطاطس واللحم، نرفع الفويل ونترك الطاجن 10 إلى 15 دقيقة حتى يتحمر الوجه ويأخذ لونًا شهيًا.

أسرار نجاح طاجن البطاطس

 طاجن البطاطس
  • اختيار بطاطس طازجة وغير مسلوقة مسبقًا
  • عدم الإكثار من الصلصة حتى لا يصبح الطاجن معجنًا
  • استخدام الشوربة الساخنة وليس الماء لزيادة النكهة
  • الطاجن الفخار يعطي طعمًا أفضل ويحافظ على الحرارة

طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ

يمكن استبدال اللحم بالفراخ حسب الرغبة، باستخدام نفس الخطوات السابقة مع استبدال بهارات اللحمة ببهارات الفراخ، وتقليل مدة الطهي قليلًا لأن الفراخ تنضج أسرع.

طاجن البطاطس النباتي

لمن يفضلون الأكلات الخفيفة، يمكن تحضير طاجن البطاطس بدون لحم أو فراخ، مع إضافة البصل والطماطم والفلفل الرومي والكوسة، وسيظل الطعم غنيًا ومميزًا.

القيمة الغذائية لطاجن البطاطس

يحتوي طاجن البطاطس على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، إضافة إلى البروتين من اللحم أو الفراخ، كما يوفر معادن مهمة مثل البوتاسيوم والحديد، ما يجعله وجبة متكاملة ومشبعة.

طاجن البطاطس مكونات طاجن البطاطس التقليدي باللحمة طريقة تحضير طاجن البطاطس خطوة بخطوة طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ طاجن البطاطس النباتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

علي محمد علي

تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة

الدولار

عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025

ترشيحاتنا

منتخب مصر

موعد مواجهتي منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا استعدادا لمونديال 2026

الريشة الطائرة

200 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

منتخب اليد

لاعبو منتخب كرة اليد يحصلون على راحة بعد العودة من إسبانيا

بالصور

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" ‎بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" ‎بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" ‎بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني

طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

طاجن البطاطس
طاجن البطاطس
طاجن البطاطس

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد