سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طاجن البطاطس بقطع الدجاج من الأكلات المنزلية الشهية التي تجمع بين المذاق الغني والقيمة الغذائية العالية يعتبر من الوصفات التي تناسب الغداء أو العشاء ويمكن تحضيره بسهولة في الفرن.

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج.

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة مكعبات

ثلاث حبات بطاطس متوسطة الحجم مقطعة شرائح

بصلة كبيرة مفرومة

فصان من الثوم المهروس

حبة طماطم مبشورة

كوب من الماء أو المرق

ملعقتان من الزيت

ملح وفلفل وبهارات دجاج حسب الرغبة

في طاجن فخار أو صينية فرن نضع طبقة من شرائح البطاطس ثم طبقة من الدجاج ثم نضيف البصل والثوم والطماطم ونرش التوابل على الوجه.

نضيف كوب الماء أو المرق ونغطي الطاجن بورق الألومنيوم وندخله فرن ساخن على درجة حرارة مئتين لمدة ساعة تقريبا حتى تنضج المكونات.