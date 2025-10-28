طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية، البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع لطعمها الحلو وقوامها الطري وهي من الأطباق التي يمكن إعدادها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة

طريقة عمل البسبوسة

تقدم الشيف ريهام جلال طريقة عمل البسبوسة، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ.

المكونات الأساسية لعمل البسبوسة

لتحضير بسبوسة طرية نحتاج إلى

كوبين من السميد الناعم

كوب من الزبادي

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

فانيليا أو رشة من جوز الهند حسب الرغبة

ولتحضير الشربات نحتاج إلى كوب من الماء وكوب من السكر وعصرة ليمون

طريقة عمل البسبوسة

بسبوسة

في وعاء عميق نخلط السميد مع السكر والزيت والزبادي والبيكنج بودر حتى نحصل على خليط متجانس نسكب المزيج في صينية مدهونة بالزيت ونسوّي السطح جيدا ثم نقطعها قبل الخبز إلى مربعات أو معينات حسب الشكل المفضل

ندخلها إلى فرن ساخن على درجة حرارة مئة وثمانين لمدة ثلاثين دقيقة حتى يصبح الوجه ذهبي اللون

في هذه الأثناء نحضر الشربات بوضع السكر والماء على النار ثم نضيف عصرة الليمون ونتركه يغلي لخمس دقائق فقط

بعد خروج البسبوسة من الفرن وهي ساخنة نسقيها بالشربات الدافئ وتترك حتى تتشربه بالكامل لتصبح طرية ولامعة

أفكار التزيين

يمكن تزيين وجه البسبوسة بالمكسرات مثل اللوز أو الفستق الحلبي كما يمكن إضافة جوز الهند إلى الخليط لإعطائها نكهة مميزة.