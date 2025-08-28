بكوبين سميد .. طريقة عمل البسبوسة زي المحلات

تعد البسبوسة من الحلويات اللذيذة التي يمكن أن تقدميها لأسرتك يوم الإجازة

مكونات عمل البسبوسة



3 أكواب من دقيق السميد.

2 ملعقة جوز الهند.

1 كوب زبادي بلدي كبير.

1/2 ملعقة بيكنج بودر.

3/4 كوب سمن.

3/4 كوب سكر.

مكونات شربات البسبوسة

2 كوب سكر.

2 كوب ونصف ماء.

نصف ليمونة.



طريقة عمل البسبوسة



ضعي السميد والبيكنج بودر وجوز الهند في وعاء سويا مع التقليب، وسخني الفرن جيدا على حرارة مرتفعة.



ضعي وعاء به السمن على النار للتسخين ولكن لا تصل للغليان، ثم ضعي عليها الزبادي و السكر مع التقليب ليذوب تماما.



ضعي السمن على خليط السميد مع التقليب حتى ينعم الخليط معك، ثم قومي بدهن صينية بقليل من السمن.



صبي كمية البسبوسة في الصينية وضعيها في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج تماما.



*طريقه عمل الشربات

قومي بعمل الشربات عن طريق وضع وعاء على النار به السكر والماء مع التقليب، واتركيه حتى يغلي ثم اعصري عليه الليمون واتركيه يغلي حتى يعقد الشربات ويكون جاهزا.

اسكبي الشربات المغلي على البسبوسة بعد خروجها من الفرن مباشرة، وقومي بتغطيتها حتى تبرد ثم قدميها وبألف هنا