أطعمة غير متوقعة لرفع المناعة عند الأطفال

تبحث كل أم عن طريقة لرفع المناعة عند أطفالهم خصوصًا خلال فصل الشتاء ، ولذلك كشف موقع هيلثي عن قائمة أطعمة ترفع المناعة عند الـطفال وتحميهم من أمراض الشتاء .



العسل:

يعتبر العسل مصدرًا طبيعيًا للمواد المضادة للبكتيريا والفيروسات، ويمكن أن يساعد في تعزيز مناعة الطفل .



الفاكهة والخضروات :



تحتوي الفاكهة والخضروات على العديد من الفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة .







الزبادي واللبن :



أثبتت الدراسات أن الزبادي واللبن يحتويان على البروبيوتيك والكالسيوم والفيتامينات التي تعزز مناعة الطفل وتحميه من العدوى .

البروتينات الصحية:

البروتينات الصحية مثل اللحم المشوي والدجاج والسمك والبيض والحمص والفاصوليا تساهم في بناء وتقوية الجهاز المناعي للطفل .