شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

أطعمة غير متوقعة لرفع المناعة عند الأطفال

قسم المرأة

تبحث كل أم عن طريقة لرفع المناعة عند أطفالهم خصوصًا خلال فصل الشتاء ، ولذلك كشف موقع هيلثي عن قائمة أطعمة ترفع المناعة عند الـطفال وتحميهم من أمراض الشتاء .

 العسل:

يعتبر العسل مصدرًا طبيعيًا للمواد المضادة للبكتيريا والفيروسات، ويمكن أن يساعد في تعزيز مناعة الطفل .

الفاكهة والخضروات  : 

تحتوي الفاكهة  والخضروات على العديد من الفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة .



الزبادي واللبن : 

أثبتت الدراسات أن الزبادي واللبن يحتويان على البروبيوتيك والكالسيوم والفيتامينات التي تعزز مناعة الطفل وتحميه من العدوى .

البروتينات الصحية:

البروتينات الصحية مثل اللحم المشوي والدجاج والسمك والبيض والحمص والفاصوليا تساهم في بناء وتقوية الجهاز المناعي للطفل .

