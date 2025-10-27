أطعمة غير متوقعة لرفع المناعة عند الأطفال

تبحث كل أم عن طريقة لرفع المناعة عند أطفالهم خصوصًا خلال فصل الشتاء ، ولذلك كشف موقع هيلثي عن قائمة أطعمة ترفع المناعة عند الـطفال وتحميهم من أمراض الشتاء .
العسل:
يعتبر العسل مصدرًا طبيعيًا للمواد المضادة للبكتيريا والفيروسات، ويمكن أن يساعد في تعزيز مناعة الطفل .
الفاكهة والخضروات :
تحتوي الفاكهة والخضروات على العديد من الفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة .
الزبادي واللبن :
أثبتت الدراسات أن الزبادي واللبن يحتويان على البروبيوتيك والكالسيوم والفيتامينات التي تعزز مناعة الطفل وتحميه من العدوى .
البروتينات الصحية:
البروتينات الصحية مثل اللحم المشوي والدجاج والسمك والبيض والحمص والفاصوليا تساهم في بناء وتقوية الجهاز المناعي للطفل .