خطوة بخطوة .. طريقة عمل البشاميل

تفشل العديد من ربات البيوت في عمل البشاميل بالمنزل، ولذلك قدمت الشيف عزة العمدة طريقة سهلة وبسيطة لتجهيزه بدون تعقيد أو مواجهة اي صعوبات.



مقادير البشاميل :



4 ملاعق كبيرة زبدة: فهي تمنح الصلصة نكهة غنية.

4 ملاعق كبيرة دقيق: يُستخدم لتسسخين الصلصة.

4 أكواب حليب كامل الدسم للحصول على قوام كريمي.

1/2 ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أبيض: لإضافة نكهة ناعمة.

رشة جوزة الطيب (اختياري)

طريقة عمل البشاميل :

في قدر على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة دون أن تتركيها تحترق.



أضيفي الدقيق تدريجيًا مع التحريك المستمر بمضرب يدوي حتى يصبح الخليط ذهبي اللون

.

اسكبي الحليب تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق لتجنب تكون الكتل.



أضيفي الملح، الفلفل الأبيض، وجوزة الطيب مع الاستمرار في التحريك.



استمري في تقليب الخليط على نار هادئة حتى يصبح القوام كريميًا وسميكًا.



استخدمي الصلصة فورًا لتحضير الأطباق المختلفة، أو احتفظي بها في الثلاجة إذا كنتِ ستستخدمينها لاحقًا.