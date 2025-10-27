تحذير من الإفراط في تناول المانجو

يعشق الكثير فاكهة المانجو ولا يكتفون بتناولها في فصل الصيف بل يسعى الكثير من ربات البيوت لتخزينها طوال العام ولكن موقع هيلث لاين كشف في تقرير خاص عن أضرار الإكثار من تناول المانجو كما حذر من تناولها بشكل يومي .



زيادة الوزن :

المانجو مصدر غني للكربوهيدرات التي يمكن أن تسبب زيادة كبيرة في الوزن .



مشاكل في الكلى أو الكبد:

أثبتت الدراسات أن الإفراط الشديد في الفواكه عالية البوتاسيوم أو السكر مثل المانجو قد يجهد الكلى أو الكبد، خاصةً لدى من يعانون من أمراض مزمنة.







الإسهال :

يُحذر الأطباء من تناول المانجو بكثرة حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإسهال الذي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.



اضطرابات بالهضم :

فالإفراط في تناول المانجو قد يؤدي إلى الإصابة بالانتفاخ والاسهال وايضا الغازات .