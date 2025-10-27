قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوة بخطوة .. طريقة تحضير الطعمية بالحمص

ترغب الكثير من ربات البيوت في تحضير الطعمية بالحمص بالمنزل حيث أنها من الأكلات التي تتميز بالمذاق الجيد كما أن تكلفتها بسيطة وفي هذا الصدد قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل الطعمية بالحمص .



المقادير : 
2 كوب حمص يابس منقوع لمدة 12 ساعة على الأقل

1 بصلة متوسطة مفرومة

4 فصوص ثوم

1 كوب بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

1 ملعقة كبيرة سمسم 

زيت للقلي



طريقة عمل الطعمية بالحمص :
 

تحضير الحمص: بعد نقع الحمص في الماء لمدة 12 ساعة، يُصفّى جيدًا ولا يُسلق.


الطحن: يوضع الحمص مع البصل، الثوم، والبقدونس في محضرة الطعام ويُطحن جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا.


التتبيل: يُضاف الكمون، الكزبرة، الملح، الفلفل الأسود، والبيكنج بودر، ثم يُخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات.

 التشكيل: تُشكل الطعمية على هيئة أقراص صغيرة، ويمكن تزيينها ببعض حبات السمسم.


واخيرا القلي: يُسخّن الزيت على حرارة متوسطة، ثم تُقلى الطعمية حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

