تبحث العديد من السيدات على طريقة سليمة لتخزين البامية دون أن يتغير مذاقها وقوامها ، وقد كشفت الشيف نونا عن أفضل طريقة لتخزين البامية وهي :

- قومي بغسل البامية جيدا.

- ضعي البامية في مصفاه للتخلص من الماء.

- ضعيها في أكياس الفريزر وفرغي منها الهواء.

-يمكن سلق البامية نصف سلقة وأضافة الليمون وشطفها بالماء البارد .

-توضع البامية فى الفريزر بمجرد من تبريدها وتصفيتها .





من ناحية اخرى ، كشف موقع هيلثي عن فوائد تناول البامية ومنها :

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب :

يمكن تجنب أمراض القلب عن طريق تناول البامية. لأنه يحتوي على خصائص خفض الدهون كما أنها تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية ، وارتفاع ضغط الدم ، وعدم انتظام ضربات القلب ، وفشل القلب ، والذبحة الصدرية ، وأمراض الصمام عن طريق تناوله.

علاج السرطان :

البامية تساهم في علاج سرطان الرئة وسرطان البنكرياس وسرطان الثدي وسرطان الدم وسرطان القولون والمستقيم وسرطان البروستاتا وسرطان الكلى وسرطان المثانة وسرطان الرأس والعنق وسرطان الغدة الدرقية وأورام المخ وسرطان الرحم والعديد من أنواع السرطان.

